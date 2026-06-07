Маршруты автобусов в Большую Ижору, Лебяжье и Сосновый Бор временно изменили

В Сосновом Бору автобусы №401 и №402 теперь едут через деревню Лопухинка и Гостилицы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Трассы движения автобусов в направлении Лебяженского и Большеижорского поселений, а также Соснового Бора временно изменены. Об этом сообщила пресс-служба Комитет по транспорту Ленинградской области.

Автобусный маршрут №691 в Большой Ижоре работает в штатном режиме. Движение маршрутов №401, 402, 673 и 673А временно приостановлено. В Лебяжьем работают автобусы №673 (через Гору Валдай) и №673А (через Шепелево), они связывают поселение с Сосновым Бором.

В Сосновом Бору автобусы №401 и №402 теперь едут через деревню Лопухинка и Гостилицы. Маршрут №401 сократили до железнодорожной станции Ораниенбаум. Маршрут №672 временно не ходит, пассажирам советуют пользоваться автобусами №673 и №673А.

Движение электропоездов на участке «Ломоносов – Калище» временно прекращено. Вместо них запустили автобусный маршрут между станциями Калище и Ораниенбаум.

- Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет, - заявил губернатор Александр Дрозденко, движение на участке автомобильной дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье остается закрытым.

Напомним, 6 июня беспилотники атаковали Петербург и Ленобласть. По данным Дрозденко, в регионе сбили 144 дрона. В результате атаки пострадали четыре человека, включая ребенка. В Большой Ижоре загорелся объект Минобороны - пожар потушили, на месте работают группы разминирования. Из охранной зоны эвакуировали более 600 человек. В Петербурге, по уточненным данным, пострадали три человека.

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