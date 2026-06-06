Более 140 беспилотников сбили за ночь и утро 6 июня в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Какие районы атакованы БПЛА в Ленобласти 6 июня

Минимум 141 беспилотник сбили в Ленинградской области за ночь и утро 6 июня 2026 года. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По данным на 09:30, боевая работа сил ПВО продолжается. Обломки упали в трех районах: Лужском, Волосовском и Ломоносовском. Не обошлось без локальных ЧП.

- Силами Минобороны тушат пожар недалеко от поселка Большая Ижора, - уточнил Дрозденко. – Я принял решение создать временный оперативный штаб, чтобы контролировать ситуацию в Ломоносовском районе. Все наши службы ГО и ЧС привели в состояние повышенной готовности.

Что делать при атаке БПЛА

Губернатор опубликовал и фото памятки о том, как необходимо вести себя при объявлении воздушной опасности. В частности, там напоминается, что публиковать фото и видео самих беспилотников, а также последствий от их атак строго запрещено – это может помочь противнику в будущем скорректировать удары.

Памятка, как действовать при атаке БПЛА. Фото: Александр Дрозденко

Добавим, что в самом Петербурге тоже неспокойно с утра. Аэропорт Пулково до 09:30 не отправлял и не принимал рейсы, в городе работает ПВО. Кронштадт временно закрыт.

ОБНОВЛЕНИЕ от 10:30: Пулково работает в штатном режиме, угрозу БПЛА и опасность в воздушном пространстве отменили как в Петербурге, так и в Ленобласти. Общее число сбитых дронов в 47-м регионе составило 144. Частично эвакуирован район возле Большой Ижоры, где произошел пожар на объекте Минобороны, сообщает Александр Дрозденко. В остальном - пострадавших в Ленобласти среди людей нет. Частично посечены фасады и стекла домов.

ОБНОВЛЕНИЕ от 16:00: Эвакуация в Ломоносовском районе Ленобласти была связана с пожаром на территории арсенала Минобороны.

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