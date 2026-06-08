Несмотря на спокойную ночь, днем погода изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Град и мощный ветер накроют Петербург днем 9 июня. Об этом стало известно на официальном сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Несмотря на спокойную ночь, днем погода изменится – будет облачно, во второй половине дня в некоторых районах ожидаются ливни, грозы, мощный ветер до 20 м/с и град. Петербуржцы уже получили предупреждения от ГУ МЧС России.

- Во время гроз ветер может усиливаться, что приведет к сильным порывам, - отметили синоптики. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметок от +25 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться, что может влиять на самочувствие некоторых людей. Рекомендуется следить за своим состоянием и при необходимости принимать меры для поддержания здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что стало известно, какая погода ждет петербуржцев в День России.

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