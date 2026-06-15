Сатирик Семен Альтов требует крупную сумму с архитектурной фирмы

Семен Альтов подал в суд на подрядчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Писатель-сатирик Семен Альтов и его супруга подали в суд на петербургскую компанию «Городской кадастр недвижимости». По данным сервиса Rusprofile, которые изучила «КП-Петербург», чета Альтовых требует 401 тысячу рублей с фирмы, занимающейся проектами в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций.

- Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ознакомившись с исковым заявлением, определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу, рассмотреть дело в порядке упрощенного производства, - говорится в сообщении арбитражного суда.

Суть иска в документах не раскрывается, однако сообщается, что оно связано с неисполнением контрактных обязательств. На звонок корреспондента «КП-Петербург» 81-летний сатирик не ответил.

Ранее Семен Альтов и его супруга уже были участниками арбитражного спора. Альтовы судились со строительной компанией «М.Г. Прайват Реконстракшн». Поводом стал спор по поводу работ в здании Лиговских бань, которое принадлежит Альтову. Здесь писатель собирался открыть современное общественное пространство. Фирма подала к сатирику иск на 12,8 млн рублей, но и он потребовал с нее крупную сумму. В итоге стороны заключили мировое соглашение. О том, что Лиговские бани на 9-й линии Васильевского острова перешли Семену Альтову, стало известно в 2021 года. Сатирик рассказывал о желании перестроить их под многофункциональное пространство.

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