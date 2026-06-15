«Не могу ходить»: Ольга Бузова оказалась в инвалидной коляске после операции

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на ногу. Артистка призналась подписчикам, что пока остается в больнице, а врачи не могут назвать точные сроки ее возвращения к привычной жизни. Передвигаться она может только на коляске и ей по прежнему нужен присмотр врачей.
По словам Бузовой, минувшей ночью ей удалось поспать чуть больше трех часов, что она сама считает небольшим достижением.
- Сегодня поспала чуть больше трех часов, уже успех. Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления, - рассказала артистка в своих соцсетях.
Певица призналась, что тяжелее всего ей дается неопределенность. По словам Бузовой, ее рабочий график был расписан практически на все лето еще год назад, а теперь предстоит полностью поменять свои планы.
- Мне, как человеку, у которого все лето было расписано еще год назад, сложно принять тот факт, что ничего не ясно. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться, - написала Бузова.
При этом певица поблагодарила врачей Боткинской больницы за помощь и внимательное отношение.
Несмотря на непростое состояние, Бузова не остается без поддержки близких друзей. Навестить артистку в больнице приехали шоумен Михаил Галустян и певец Олег Майами. Звездные гости поддержали исполнительницу и постарались поднять ей настроение во время восстановления.
Ранее Бузова рассказывала, что после операции испытывает сильные боли и вынуждена проходить лечение под наблюдением врачей. Однако певица старается сохранять оптимизм и уверена, что сможет вернуться к работе после завершения реабилитации.
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