«Не могу ходить»: Ольга Бузова оказалась в инвалидной коляске после операции

Пока врачи не разрешают выписку Ольге Бузовой. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на ногу. Артистка призналась подписчикам, что пока остается в больнице, а врачи не могут назвать точные сроки ее возвращения к привычной жизни. Передвигаться она может только на коляске и ей по прежнему нужен присмотр врачей.

По словам Бузовой, минувшей ночью ей удалось поспать чуть больше трех часов, что она сама считает небольшим достижением.

После операции Бузова может передвигаться только на коляске. Фото: соцсети Ольги Бузовой

- Сегодня поспала чуть больше трех часов, уже успех. Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления, - рассказала артистка в своих соцсетях.

Певица призналась, что тяжелее всего ей дается неопределенность. По словам Бузовой, ее рабочий график был расписан практически на все лето еще год назад, а теперь предстоит полностью поменять свои планы.

- Мне, как человеку, у которого все лето было расписано еще год назад, сложно принять тот факт, что ничего не ясно. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться, - написала Бузова.

Певице провели служную операцию на ноге. Фото: соцсети Ольги Бузовой

При этом певица поблагодарила врачей Боткинской больницы за помощь и внимательное отношение.

Несмотря на непростое состояние, Бузова не остается без поддержки близких друзей. Навестить артистку в больнице приехали шоумен Михаил Галустян и певец Олег Майами. Звездные гости поддержали исполнительницу и постарались поднять ей настроение во время восстановления.

Ранее Бузова рассказывала, что после операции испытывает сильные боли и вынуждена проходить лечение под наблюдением врачей. Однако певица старается сохранять оптимизм и уверена, что сможет вернуться к работе после завершения реабилитации.

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