Детеныши манула в Ленинградском зоопарке растут не по годам, а по часам. Фото: t.me/dashatema

Четыре детеныша манулов Шу и Пепе подрастают в Ленинградском зоопарке. На днях их впервые показали на видео – простым посетителям зоопарка малышей не увидеть, потому что они находятся в новом домике с мамой и не выходят в вольер. Каждый из этих крох сейчас весит от 410 до 450 граммов. Манулята громко пищали как электросирена, когда их вытащили из зоны комфорта на осмотр.

Вы кто такие? Я вас не звал! Фото: t.me/dashatema

Манулята из Ленинградского зоопарка подросли

- Пепе ухаживает за детьми в новом домике, иногда они показываются из проема. Мать отлично справляется с родительскими обязанностями: она бодрая, активная. Кормежка и воспитание – по расписанию. При этом Пепе успевает сама участвовать в тренингах и ждет сотрудников зоопарка, которые с ней поиграют, высматривает их в коридоре, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Манулятам пока не дали имена. Думают всем отделом хищных млекопитающих. Девочек и мальчиков поровну – по двое. Петербуржцы шутят, что их можно назвать «Пепешуньки», как отца и мать. Не исключено, что не все из котят останутся в зоопарке. Есть вероятность, что самцы могут уехать в Барнаульский зоопарк – расти и искать своих невест для продолжения рода.

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