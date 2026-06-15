Начался снос автомобильного путепровода с Нефтяной дороги над ВСМ

Еще один путепровод в Петербурге ушел на ремонт. Фото: vk.com/kupsilta / vk.com/id8439690

Стартовал снос автомобильного путепровода с Нефтяной дороги до Глухоозерского шоссе. Он находится вблизи станции «Навалочная» и связывает Невский и Фрунзенский районы, разделенные здесь московским направлением железной дороги. Можно сказать, что он в каком-то смысле дублер Цимбалинского путепровода, который сейчас тоже активно ремонтируют.

В понедельник автомобилисты неожиданно узнали, что теперь по «нефтянке» им не проехать: мост закрыт на ремонт. Причем, ремонт будет тотальным. Из-за строительства ВСМ путепровод разберут, а затем соберут заново.

- Началась реконструкция с проведением демонтажа автомобильного путепровода Нефтяная дорога - Глухоозерское шоссе 1908 года постройки, расположенного над железнодорожными путями, - рассказали в пресс-службе ОЖД. – На время работ путепровод закроют для движения автотранспорта.

Выполнить ремонтные работы и, видимо, открыть путепровод для движения автомобилей планируют до конца 2027 года.

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