Григорий Перельман скоро встретит 60-летие. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Гений-затворник Григорий Перельман, решивший одну из «задач тысячелетия», больше 25 лет отказывается от награды в миллион долларов и скромно живет в Купчино. Математика то и дело видят в супермаркете и не тихих улочках, когда он иногда прогуливается. Но от общения с прессой и вообще внешним миром Григорий Перельман отказывается. 13 июня ученому исполняется 60 лет. Корреспонденты «КП-Петербург» на протяжении нескольких недель предпринимали попытки встретиться с Перельманом, чтобы узнать, все ли у него в порядке.

Как рассказали «КП-Петербург» соседи гения, Перельман по-прежнему редко выходит из дома и не разговаривает с соседями.

Как учился гений математики Перельман

- Максимум, что он него можно услышать – это «здравствуйте», о том, как он живет, нужна ли помощь, нам он не рассказывает, - сообщила соседка. – Но, судя по всему, у него все хорошо. Такой же бодрый, как и всегда. Мама, правда, из дома не выходит, но ей уже за 90.

В магазине, где закупается Григорий Перельман, рассказали, что он появляется в супермаркете раз в пару недель, закупается большим количеством продуктов. Как правило, берет что-то по акции, рацион самый простой: крупы, консервы и т.п.

Именно такой выход за покупкам и удалось застать корреспонденту «КП-Петербург». Перельман появился на крыльце своей парадной и быстро пошел в сторону магазина.

- Григорий Яковлевич, как ваши дела? – только и успел спросить корреспондент «КП».

Но гений отвечать не стал и только ускорил шаг. Перельман все так же не следит за прической, носит потертую куртку, забрызганные грязью штаны и… калоши. Через несколько минут математик вернулся с полными сумками продуктов, через пакет были видны пачки с гречкой. И в этот раз общаться с журналистами он не стал.

Ученый закупается сразу на несколько недель, чтобы не выходить из дома лишний раз. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, в следующем году на экраны выйдет фильм о Григории Перельмане, который 10 лет снимал режиссер из Екатеринбурга. Андрею Григорьеву удалось даже пообщаться с гением и рассказать о фильме.

- Он больше слушал, я рассказал концепцию и он остался доволен тем, что о нему будет сделано кино, - рассказал «КП-Петербург» режиссер.

Фильм будет иметь как документальные элементы, так и элементы мокьюментари. В игровой части в роли Григория Перельмана снялся Марк Эйдельштейн. Авторам фильма удалось записать редкое интервью с учителем Перельмана Юрием Бураго и коллегой-ученым.

- Мы записали сотрудника лаборатории Ричарда Гамильтона, его ученика Беннетта Чоу, - говорит режиссер. – Гамильтон - это человек, из-за которого Перельман и отказался от миллиона. Он тоже работал над теоремой Пуанкаре. Перельман посчитал, что не может принять награду единолично. Два года назад Гамильтон умер, он никогда не давал никаких комментариев на этот счет.

Напомним, Григорий Перельман в 2002 году опубликовал доказательство теорему Пуанкаре, над решением которой ученые бились больше 100 лет. Этот вклад в науку расширяет возможности фундаментальной физики по построению моделей вселенной, а ученым из прикладных областей упрощает построение моделей сложных структур вроде молекул ДНК.

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