2019-01-11T17:48:46+03:00
Общество

«Не женился, потому что требования высокие»: учительница Перельмана объяснила, почему он до сих пор одинок

В школе ученому-затворнику нравилось внимание девочек, он был влюблен в двух одноклассниц, но пристрастие к математике оказалось сильнее
Елена БЕЗГОДОВА
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Математика не заботят земные блага.Математика не заботят земные блага.
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Уже который день в соцсетях обсуждают «гибель математика Перельмана». Пост петербуржца, который случайно встретил гения на улице в галошах на босу ногу, шокировал всех. Петербуржец (по его словам, знакомый математика) бил тревогу: ученый погибает без денег! Да и жены у него нет, вот и следить за состоянием гения некому. Однако соседи Перельмана успокоили общественность: все с Григорием Яковлевичем хорошо. Вторил им и знакомый Перельмана режиссер Андрей Григорьев. Мол, стиль у ученого такой, ходить в галошах. «Комсомолка» пообщалась с классным руководителем великого ученого и поняла, что Перельман всегда был «другим».

- Валентина Васильевна, сейчас в интернете пишут о том, что Григорий Перельман якобы совсем плох. И по улице в галошах разгуливает.

- Да, мне позвонили, рассказали. Когда я в последний раз общалась с Гришей, у него все было нормально. Он и в галошах гений. Поймите, Григорий следит за собой в меру своего внимания. Еще в школе мог не завязать ботинок, не застегнуть пуговицы на пиджаке…За пуговицей надо смотреть, а ему некогда, он в своих мыслях. Как и все гении, Григорий рассеянный.

- Поговаривают, что он очень бедно живет…

- Насколько я знаю, Григорий какое-то время работал в Швеции, деньги у него должны быть. А вообще семья Перельманов всегда жила бедно. Мама - учительница, папа - инженер, воспитывали двоих маленьких детей. Они за богатством не гнались. В конце концов, наше богатство внутри нас. Бедно Гришка живет, потому что гений. У него свои принципы. Он мог очень большие возможности имел, если бы этому времени подчинился. Но он всегда был с характером.

- Со школьных времен не изменился?

- В школе Гриша выделялся, но был необщительным. Весь в математике, что тогда, что сейчас. На уме формулы, олимпиады, конкурсы… Но он очень воспитанный. Если кто-то из ребят идет с ним на диалог – то он общается. А так нет, первым не подходил, связей не завязывал. Симпатии у него были. К двум девочкам. Дружил с одноклассником Юрой, с которым занимался математикой. Юра приходил к Грише домой, но недолго все продлилось. Гриша же основательно ко всему подходил, а Юра как обычный ребенок, иногда отвлекался.

- Григорий серьезным был?

- Да, вел себя как взрослый человек. Но и пошутить мог. Шутки у него были высокого плана, но не обидные для ребят. А вообще уже тогда все понимали, что Гриша Перельман будет великим человеком.

Одна из немногих фотографий Григория Перельмана, сделанных журналистами. Ученый со своей мамой Любовью Лейбовной.

Одна из немногих фотографий Григория Перельмана, сделанных журналистами. Ученый со своей мамой Любовью Лейбовной.

- Списывать ребятам давал?

- Никто не понимал его закорючки (смеется педагог). Но он по всем предметам успевал. И писал хорошо, владеет словом. Мог выступать, что-то рассказывать. Но если его не слушали – тут же прерывал разговор и уходил. Еще любил петь. У Перельмана изумительный слух.

- Одноклассницы на него внимания обращали?

- Была одна интересная история. Девчонки стали бегали за ним. Окружат, спросят ерунду какую-нибудь, а он отвечает серьезно. Потом мне одна девочка призналась: это издевка над Гришей. Я с ними поговорила, просила не делать так. А Гришка мне потом признался, мол, нравилось ему такое внимание девушек.

Парень он симпатичный был. Но так и не женился. Почему – не знаю. Он людей насквозь видит. А может требования высокие.

- Сейчас он до сих пор живет математикой?

- Он всегда эту науку любил. Как-то в школе даже заспорил со своим учителем Сергеем Алексеевичем. Педагог, бывший военный, на урок пришел неподготовленный. И начал неправильно какую-то тему объяснять, сочинять. Так Гриша не выдержал, встал с места и начал его поправлять. Тогда Сергей Алексеевич признался всему классу, что не подготовился. Я потом Григорию говорила: «Не мог ты промолчать?». А он родную математику в обиду не давал.

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