«Не женился, потому что требования высокие»: учительница Перельмана объяснила, почему он до сих пор одинок

Уже который день в соцсетях обсуждают «гибель математика Перельмана». Пост петербуржца, который случайно встретил гения на улице в галошах на босу ногу, шокировал всех. Петербуржец (по его словам, знакомый математика) бил тревогу: ученый погибает без денег! Да и жены у него нет, вот и следить за состоянием гения некому. Однако соседи Перельмана успокоили общественность: все с Григорием Яковлевичем хорошо. Вторил им и знакомый Перельмана режиссер Андрей Григорьев. Мол, стиль у ученого такой, ходить в галошах. «Комсомолка» пообщалась с классным руководителем великого ученого и поняла, что Перельман всегда был «другим».

- Валентина Васильевна, сейчас в интернете пишут о том, что Григорий Перельман якобы совсем плох. И по улице в галошах разгуливает.

- Да, мне позвонили, рассказали. Когда я в последний раз общалась с Гришей, у него все было нормально. Он и в галошах гений. Поймите, Григорий следит за собой в меру своего внимания. Еще в школе мог не завязать ботинок, не застегнуть пуговицы на пиджаке…За пуговицей надо смотреть, а ему некогда, он в своих мыслях. Как и все гении, Григорий рассеянный.

- Поговаривают, что он очень бедно живет…

- Насколько я знаю, Григорий какое-то время работал в Швеции, деньги у него должны быть. А вообще семья Перельманов всегда жила бедно. Мама - учительница, папа - инженер, воспитывали двоих маленьких детей. Они за богатством не гнались. В конце концов, наше богатство внутри нас. Бедно Гришка живет, потому что гений. У него свои принципы. Он мог очень большие возможности имел, если бы этому времени подчинился. Но он всегда был с характером.

- Со школьных времен не изменился?

- В школе Гриша выделялся, но был необщительным. Весь в математике, что тогда, что сейчас. На уме формулы, олимпиады, конкурсы… Но он очень воспитанный. Если кто-то из ребят идет с ним на диалог – то он общается. А так нет, первым не подходил, связей не завязывал. Симпатии у него были. К двум девочкам. Дружил с одноклассником Юрой, с которым занимался математикой. Юра приходил к Грише домой, но недолго все продлилось. Гриша же основательно ко всему подходил, а Юра как обычный ребенок, иногда отвлекался.

- Григорий серьезным был?

- Да, вел себя как взрослый человек. Но и пошутить мог. Шутки у него были высокого плана, но не обидные для ребят. А вообще уже тогда все понимали, что Гриша Перельман будет великим человеком.

Одна из немногих фотографий Григория Перельмана, сделанных журналистами. Ученый со своей мамой Любовью Лейбовной.

- Списывать ребятам давал?

- Никто не понимал его закорючки (смеется педагог). Но он по всем предметам успевал. И писал хорошо, владеет словом. Мог выступать, что-то рассказывать. Но если его не слушали – тут же прерывал разговор и уходил. Еще любил петь. У Перельмана изумительный слух.

- Одноклассницы на него внимания обращали?

- Была одна интересная история. Девчонки стали бегали за ним. Окружат, спросят ерунду какую-нибудь, а он отвечает серьезно. Потом мне одна девочка призналась: это издевка над Гришей. Я с ними поговорила, просила не делать так. А Гришка мне потом признался, мол, нравилось ему такое внимание девушек.

Парень он симпатичный был. Но так и не женился. Почему – не знаю. Он людей насквозь видит. А может требования высокие.

- Сейчас он до сих пор живет математикой?

- Он всегда эту науку любил. Как-то в школе даже заспорил со своим учителем Сергеем Алексеевичем. Педагог, бывший военный, на урок пришел неподготовленный. И начал неправильно какую-то тему объяснять, сочинять. Так Гриша не выдержал, встал с места и начал его поправлять. Тогда Сергей Алексеевич признался всему классу, что не подготовился. Я потом Григорию говорила: «Не мог ты промолчать?». А он родную математику в обиду не давал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Григорий Перельман уже год ходит в калошах на босу ногу. Возможно, экспериментирует над собой»: режиссер фильма о «погибающем» гении-математике

По словам знакомых прославленного ученого, в последнее время его мучает гайморит (подробнее)