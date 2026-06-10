«До сих пор ощущение, что пора проснуться»: Вежливый полицейский с ПМЭФ, покоривший гостей форума шутками, рассказал о внезапной славе

Алексей вместе с коллегами обеспечивали порядок у Экспофорума, но неожиданно для себя стали звездами соцсетей. Фото: соцсети

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году обсуждали инвестиции, международное сотрудничество и будущее экономики. Но неожиданной звездой форума стал вовсе не бизнесмен или чиновник, а полицейский с громкоговорителем.

Гости ПМЭФ массово снимали на видео сотрудника, который регулировал потоки людей у Экспофорума, отпускал искрометные шутки и поднимал настроение уставшим участникам форума.

- Рекомендую сесть в автобус, форум экономический, вы сэкономите, - обратился полицейский к толпе в пиджаках, ожидающей такси.

Службе в полиции Алексей посвятил уже 13 лет. Фото: предоставлено КП

- Ничего такого в этом нет, вы не в постели, давайте, плотнее прижимаемся, - говорит в громкоговоритель полицейский, подгоняя машины, которые тормозят и не дают проехать автобусу.

Ролики разлетелись по соцсетям, сотник восторженных комментариев, а самого Алексея Тарасова пользователи окрестили «вежливым полицейским». «КП-Петербург» нашла звездного сотрудника и поговорила с ним.

Алексей признается, к такой популярности он оказался совершенно не готов.

- Если честно, до сих пор ощущение, что пора бы просыпаться, но это стало уже какой-то реальностью. Я был приятно удивлен, когда увидел наутро результаты нашей работы и отзывы людей. Это очень приятно. Всем благодарен, - рассказал Алексей в беседе с «КП-Петербург».

Многие пользователи решили, что перед ними сотрудник ДПС. Однако это не так. Тарасов служит в отдельном взводе управления полиции на метрополитене. В обычные дни он следит за порядком на станциях метро, а на крупные мероприятия сотрудников подразделения привлекают для усиления.

На ПМЭФ Алексей работал уже третий год подряд. Причем именно на этот участок он попросился сам.

- Я люблю, когда вечером прихожу домой и понимаю: я сделал то-то и то-то, это было полезно. Точка, на которой я стою - самая загруженная на ПМЭФ. Поэтому я люблю работать там и надеюсь, что буду работать и в следующем году, - признался полицейский.

ЖАРА, ТОЛПА И УСТАЛОСТЬ

По словам полицейского, знаменитые шутки появились не ради просмотров и лайков. Их главной задачей было помочь людям пережить многочасовые очереди и ожидание транспорта.

Алексей много лет занимается музыкой. Фото: предоставлено КП

- Конечно же надо было разрядить обстановку, потому что жара, люди толпятся, естественно, у них все на упадке настроения. Они еще бедные, уставшие были после форума. И мы были очень рады, что наше нововведение сыграло полезную и важную роль. Рад, что оценили не только обычные люди, но и коллеги. Мне до сих пор пишут в разные соцсети с благодарностью , - продолжает Алексей. - Но идея такого формата принадлежит не мне, а командиру нашего подразделения Михаил. Он первый начал шутить и я подумал «О, так тоже можно». Тем более у меня есть опыт работы с публикой, я половину жизни провел на сцене.

Именно здесь кроется главный секрет популярности Алексея. Оказывается, задолго до службы в полиции он занимался музыкой, играл в группах и вел различные мероприятия.

«ПОЙМАЛ ТО, ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО ДВА ГОДА»

Службе в полиции Алексей посвятил уже 13 лет. Сегодня ему 33 года. Но творческая часть жизни все это время никуда не исчезала.

Музыка появилась у него задолго до погон, и расставаться с ней окончательно он никогда не хотел. Правда, в последние годы творчество пришлось отложить на второй план.

Неожиданно именно ПМЭФ помог вспомнить о том, что когда-то приносило настоящее удовольствие.

- Для меня это было удивлением, но я почувствовал то, что два года уже не чувствовал, с тех пор как ушел из музыки. Вот сейчас планирую все-таки возвращаться, появились силы и вдохновение. Я даже прямо сейчас иду на студию, чтобы записать новую песню. Не исключено, что в ней появятся фрагменты из тех вирусных видео со мной, - смеется Алексей.

После форума за Алексеем прочно закрепилось прозвище «вежливый полицейский». Сам он относится к нему спокойно.

- Я могу сказать, что практически все полицейские вежливые. Просто хорошая работа редко становится новостью. Люди чаще замечают негатив, хотя на самом деле сотрудники полиции ежедневно помогают тысячам человек. Это серьезная и ответственная служба. Поэтому мне особенно приятно, что благодаря этой истории многие увидели полицию с другой стороны. Если нам удалось хоть немного изменить отношение к нашей работе, значит, все это было не зря, -сказал наш герой.

Сейчас Алексей осваивает еще одну новую для себя роль - автора телеграм-канала. Говорит, что завел его прежде всего для того, чтобы поблагодарить людей за поддержку.

А еще чтобы сохранить связь с теми, кто увидел в нем не просто человека в форме, а сотрудника полиции, который умеет разговаривать с людьми по-человечески.

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