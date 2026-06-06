Полиция обеспечила безопасность ПМЭФ-2026. Фото: соцсети

Петербургский международный экономический форум – это не только важные переговоры, встречи на высшем уровне и подписанные соглашения. Это еще и пробки, которые приходят в Северную столицу, как летние дожди. Самая горячая точка – Пулковское шоссе возле Экспофорума. Когда все 20 000 участников одновременно пытаются выехать в город, вызывают такси или идут на остановку, движение замедляется до минимума. Тут без помощи сотрудников полиции не обойтись.

Традиционно на Пулковском шоссе инспекторы ГАИ разруливают заторы и помогают проехать общественному транспорту. Но в этом году этот нервный процесс превратился в отдельный аттракцион. Все благодаря сотрудникам с чувством юмора, которые не просто разгоняли с остановки наглых таксистов, но и шутили, поднимая настроение людям в очереди. Естественно, это попало в социальные сети. Один из роликов за пару дней набрал уже почти миллион просмотров. «Кто эти боги полицейского стендапа?» - задается вопросом автор.

Сотрудник ГАИ покорил всех на ПМЭФ-2026

- Рекомендую сесть в автобус, форум экономический, вы сэкономите, - обратился полицейский к толпе в пиджаках, ожидающей такси.

- Ничего такого в этом нет, вы не в постели, давайте, плотнее прижимаемся, - инспектор подгоняет машины, которые тормозят и не дают проехать автобусу.

Улыбки полицейских вызвали восторг у публики.

- Сколько лет езжу на ПМЭФ, первый раз такое вижу, - пишут в комментариях.

Участники форума отметили, что сотрудники полиции в этом году особенно вежливы с гостями.

- Нужны контакты и семейный статус этого стендапера, у меня подруга готова к нему вылетать, - не выдержала одна из подписчиц.

- Где голосовать за их премию? – задаются вопросом другие.

Добавим, что ПМЭФ-2026 собрал более 20 тысяч гостей из 130 стран мира. Петербург на полях форума смог заключить соглашений на 731 млрд рублей.

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