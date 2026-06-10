Любимая миллионами зрителей, уникальная и неповторимая Людмила Чурсина. Фото: teatrarmii.ru

На 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса умерла из-за тяжелой болезни – сердечной недостаточности. Актриса запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Журавушка», «Виринея», «Адъютант его превосходительства» и «Олеся». После окончания Театрального училища имени Щукина ее пригласили в театр имени Вахтангова, а после с 1965 года Чурсина стала актрисой киностудии «Ленфильм». С 1974 года она присоединилась к Московскому театру имени Пушкина, а через десять лет – к Театру Армии. На сцене ЦАТРА она сыграла около 20 центральных ролей. Прощание и похороны великой актрисы решили провести в Петербурге.

Похороны Людмилы Чурсиной решили организовать в Санкт-Петербурге

Свои последние года жизни Людмила Чурсина провела в Санкт-Петербурге. В октябре 2025 года актриса пробыла неделю в реанимации кардиологического отделения больницы Петербурга, где ей диагностировали ряд заболеваний: гипертонию, стенокардию и атеросклероз. И в июне 2026 года умерла в результате продолжительной болезни. По некоторой информации, у актрисы наблюдали проблемы с легкими на фоне многолетнего курения. Похороны решили организовать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Место прощания с Людмилой Чурсиной в Санкт-Петербурге

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище. По информации «Абзац», актрису упокоят рядом с сестрой. Пока неизвестно, сможет ли любой желающий попрощаться со знаменитой артисткой. Информацию опубликует позже Театр Российской армии на своем официальном сайте.

- Любимая миллионами зрителей, уникальная и неповторимая, она была настоящей героиней и великой русской актрисой драматического жанра, - рассказали в пресс-службе театра.

Также соболезнование в связи с утратой великой актрисы выразил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Ее богатое наследие – более ста ролей в кино и театре – навсегда останется в истории отечественной культуры. Светлую память о Людмиле Алексеевне Чурсиной будет хранить Россия, - подчеркнул Александр Беглов.

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