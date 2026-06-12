Гибель подводной лодки "Курск" стала трагедией для всей страны. Фото: архив "КП".

Надежда на спасение членов экипажа атомной подводной лодки «Курск», которая затонула 12 августа 2000 года, исчезла после того, как были получены снимки с разрушениями корпуса. Об этом рассказал участник спасательной операции, Герой России Андрей Звягинцев. В тот момент он служил в 328-м аварийно-спасательном отряде ВМФ России. По его словам, накануне трагедии отряд готовился к учениям, по легенде которых водолазы должны были отрабатывать спасение подводников, из лодки, севшей на дно.

- У каждого из нас была надежда, что по телевизору сгущают краски и описывают все более трагично, чем есть на самом деле, - вспомнило те страшные дни Андрей Звягинцев. - Каждый наделся, что у нас есть шанс, силы и способности помочь нашим братьям на АПК «Курск». Информация, что крейсер лег на грунт, для нас была серьезным знаком. Но, не зная всей ситуации, была надежда, что все наши навыки пригодятся для вывода подводников и спасения людей. Информация в СМИ о том, что через стену слышно, как стучат подводники, вселяла и в нас надежду. Но все это рухнуло, когда появились первые снимки с подводных аппаратов.

Подводник Андрей Звягинцев. Фото: кадр из видео.

По словам Андрея Звягинцева, после того, как стало понятно, что на борту «Курска» нет выживших, и было принято решение о подъеме подлодки, отряду водолазов дали месяц на подготовку операцию. Подводники в тяжелых условиях на глубине 116 метров заходили в поврежденную подводную лодку, чтобы достать тела погибших коллег.

- В тот момент у нас была критическая ситуация с аппаратами, которые могли бы погружать водолазов к «Курску», вопросы с личным составом и его подготовкой не стояли, стояла задача срочно найти возможность купить или арендовать носители, которые могли бы погружать людей на глубину, - рассказал Андрей Звягинцев. В этот момент все мировое сообщество объединилось. Я впервые такое видел. Мы взаимодействовали с англичанами, норвежцами, американцами, специалистами из ЮАР. Подготовка к операции шла на скорости «Формулы 1». Даже по пути к этому месту мы не переставил тренироваться.

В общей сложности водолазы провели на глубине 870 часов. Операция по подъему те не обошлась без эксцессов.

- Я был в одном отсеке, а мой напарник Борис Марков в другом месте устанавливал оборудование, - рассказал Звягинцев. – Произошел завал оборудования на Бориса, его задавило, связь пропала. Все зависело от напарника, так вышло, что в данном случае от меня. Мы постоянно общались, чтобы не терять связь, когда он замолчал в эфире, я ринулся туда и увидел его заваленным техникой. В итоге мы справились с ним с этой ситуацией.

Близкие тяжело переживали трагедию. Фото: Архив "КП".

Андрей Звягинцев стал очередным героем проекта «Люди моря», который рассказывает о специалистах, связанных с работой и военной службой под водой. Полное интервью можно увидеть на странице проекта. Ранее проект рассказал историю пилота подводного робота Владимира Петровского, который работал на аппаратах «МИР» и сотрудничал с режиссером Дэвидом Кэмероном.

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