Полное перекрытие позволит уложить асфальт сплошным слоем без стыков и швов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт Старо-Невского проспекта начнется 28 июня и продлится две недели – до 13 июля. Движение будут полностью перекрывать на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. Рассказываем, как и когда дорожники будут менять асфальт.

Как и когда будут проходить работы

Подрядчик ВАД заменит асфальт, отрегулирует люки и нанесет новую разметку. Работы обойдутся городу в 200 млн рублей.

- Сначала, с 28 июня по 6 июля, закроют отрезок от площади Восстания до улицы Исполкомской. Затем, с 7 по 13 июля, движение остановят от улицы Исполкомской до площади Александра Невского. Полное перекрытие позволит уложить асфальт сплошным слоем без стыков и швов, которые быстро разрушаются, - рассказали в пресс-службе подрядчика.

Первый этап ремонта

По данным городского Комтранса, с 5 утра 28 июня до 5 утра 7 июля движение перекроют на пересечениях Невского с Суворовским проспектом, Дегтярной улицей, проспектом Бакунина, Харьковской улицей и Перекупным переулком. С 4 по 6 июля дополнительно закроют перекресток с Полтавской улицей. На Полтавской и Миргородской улицах запретят остановку и стоянку.

Первый этап ремонта. Фото: СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»

Для объезда используйте Гончарную, Полтавскую, Миргородскую, Тележную, Херсонскую, 2-ю Советскую улицы и проспект Бакунина. К мосту Александра Невского можно проехать по Гончарной, Харьковской или Миргородской, а затем по Тележной. К площади Восстания - через Херсонскую и 2-ю Советскую.

Второй этап ремонта

С 5 утра 7 июля до 5 утра 14 июля движение перекроют на пересечении Невского с улицей Александра Невского. С 11 по 13 июля дополнительно закроют перекрестки с Исполкомской улицей и улицей Профессора Ивашенцова. Перекупной переулок на это время станет односторонним в сторону от Невского до Херсонской. Запрет остановки на Полтавской и Миргородской сохранится.

Второй этап ремонта. Фото: СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»

Для объезда на втором этапе используйте те же улицы: Гончарную, Полтавскую, Миргородскую, Тележную, Херсонскую, 2-ю Советскую и проспект Бакунина. Схема движения к мосту Александра Невского и площади Восстания также не меняется.

На время ремонта тротуары для пешеходов останутся открытыми. На перекрестках установят деревянные настилы. Работу светофоров в зоне объезда скорректируют.

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