Второй зоопарк в Петербурге, который появится на Камышовой улице, приобрел очертания. Фото: предоставлено НИИ ПГ

В Петербурге представили долгожданную концепцию нового зоопарка. О том, что животным тесно в исторических вольерах Ленинградского зоопарка возле Петропавловской крепости, говорили давно. Место для будущего зверинца указали на северо-западе города. Он должен появиться на участке, ограниченном ЗСД и Камышовой улицей. Власти Петербурга и девелоперская фирма «Сотекс» на прошедшем ПМЭФ подписали договор о намерениях построить здесь новый зоопарк.

Новый зоопарк будет включать в себя музей. Фото: предоставлено НИИ ПГ

На животных можно будет посмотреть с высоты

Как рассказали «КП-Петербург» в Научно-исследовательском институте перспективного градостроительства (НИИ ПГ), который разработал концепцию зоопарка, пространство будет разделено на пять тематических зон: «Африканская саванна», «Тропические джунгли», «Горная Азия», «Русская тайга» и «Арктика и Антарктика». Занятно, что этот подход в какой-то степени повторяет деление города на районы с особым климатом в мультфильме «Зверополис». Все пять зон расположат вокруг озера, которое появится в центре участка. А вольеры создадут с учетом природного рельефа. Это позволит наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.

Про виды животных, которые можно будет увидеть в зоопарке, говорят пока с осторожностью. Фото: предоставлено НИИ ПГ

На вопрос увидят ли жители Петербурга слонов, который городу подарило государство Лаос, авторы концепции отвечают уклончиво.

- Основной состав животных в целом определен, однако на текущем этапе он продолжает уточняться, - сообщили редакции в НИИ ПГ.

В центре участка будет озеро. Фото: предоставлено НИИ ПГ

Интересно, что все биомы (тематические зоны) будут объединены единой кольцевой системой маршрутов, а также линией монорельса.

- С учетом значительной площади комплекса монорельс обеспечивает быстрый и удобный доступ к ключевым зонам, в том числе для маломобильных групп населения, - рассказал «КП-Петербург» руководитель проекта, директор НИИ ПГ, академик РААСН Павел Спирин. - Маршрут монорельса интегрирован в общую структуру территории и дополняет пешеходные связи: часть экспозиции можно последовательно пройти пешком, а часть - просматривать с высоты, перемещаясь по линии. С монорельса открываются новые точки обзора, позволяющие наблюдать за животными с необычных ракурсов, не нарушая их среды обитания.

Каким может быть большой вольер для птиц. Фото: предоставлено НИИ ПГ

В Петербурге обещают африканскую саванну. Фото: предоставлено НИИ ПГ

Сердцем зоопарка станет Арктика

Ключевой идеей нового зоопарка станет тема Арктики. Поэтому кроме отдельной зоны, где будут собраны северные животные и птицы, в зоопарке будут тематические здания и общественные пространства, вдохновленные северными ландшафтами и ледяными структурами. Арктическая зона спроектирована как ледяные массивы. В центре появится макет ледокола, а главное здание будет напоминать айсберг. Тут откроется музей Арктики и Антарктики, выставочные пространства, образовательные и развлекательные зоны.

На набережной будет своя атмосфера. Фото: предоставлено НИИ ПГ

- Функционально комплекс сочетает в себе зоопарк нового поколения, общественный парк, экологический образовательный центр и круглогодичный семейный курорт. В состав также входят океанариум, этнопарк народов Севера, веревочный парк, кафе и рестораны, зоны отдыха и спортивные площадки, фуд-корт, рестораны, кинотеатр, - поделился Павел Спирин.

А что еще?

Предполагается, что новый зоопарк будут посещать до 3,5 млн человек в год. Чтобы принять такое количество посетителей предусмотрено несколько входных зон. Так как территория с трех сторон окружена водой, потребуется строительство мостов. В планах дотянуть сюда метро. Станция «Зоопарк» уже несколько лет фигурирует в документах Метростроя. Также предусмотрена большая парковочная зона со стороны ЗСД, которая станет буфером между шумной магистралью и вольерами.

- Важной задачей было сделать территорию открытой и доступной для горожан. Участок расположен в окружении каналов, поэтому в проекте предусмотрена общедоступная набережная. Зоопарк не формируется как изолированная территория, а наоборот, он интегрируется в городскую среду и работает как рекреационное пространство, - рассказал Павел Спирин.

Пункт проката сапов тоже может появиться на территории нового зверинца. Как тебе такое, Москва? Фото: предоставлено НИИ ПГ

Кстати

Когда реализуют проект?

Пока подписано только соглашение о намерениях. Инвестору и городу еще нужно согласовать и подписать договор частно-государственного партнерства. Затем нужно разработать проект, внести изменение в градостроительную документацию утвердить планы в госэкспертизе, только после этого может начаться строительство. Смольный дату открытия зоопарка пока не называет.

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