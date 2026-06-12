Прощание с Людмилой Чурсиной началось в Петербурге.

В Северной столицы началась церемония прощания с актрисой Людмилой Чурсиной. По желанию близких, отпевание артистки проходит в Спасо-Преображенском соборе в самом центре Петербурга. Проститься с Чурсиной пришли десятки человек: коллеги по актерскому цеху, а также поклонники ее таланта.

Около 200 человек пришли проститься с артисткой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 11 утра гроб с артисткой занесли в собор. Поклонники, коллеги и родные подтягивались внутрь. Выделяется самый большой венок - от президента Владимира Путина. Рядом поставили венки от жителей Петербурга, правительств России и города, Заксобрания, а также от Александринского театра и ТЮЗа - в них Людмила Алексеевна играла.

Самый большой венок - от Владимира Путина. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Вся Россия запомнит ее как великую актрису, которая была человеком верующим, православным. Она оставила такой след в кино и театре, что сегодня про нее можно сказать сказать: русская женщина, - произнесла речь директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова. - Петербург она считала родным городом, и мы будем к ней ходить, возлагать цветы, потому что она всегда была рядом. Это было ее желание, чтобы ее похоронили в Петербург и чтобы это случилось без почестей. Но она же служила в театре Российской армии, поэтому, конечно, у них принято так: и караул, и салют. Провожать ее будут серьезно, хотя она просила, скромно, но порядок есть порядок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пришел на прощание с актрисой. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Среди тех, кто пришел проститься (это около 200 человек), - губернатор Александр Беглов, коллеги-актеры, руководители культурных институций, например, директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, глава Александринского театра Александр Малич, председатель Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин, а также депутаты Закса.

Людмиле Чурсиной было 84 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, Людмила Чурсина скончалась в Северной столице в возрасте 84 лет. Ее карьера была тесно связана с Ленинградом и Петербургом. Актриса много снималась в лентах «Ленфильма». Многие помнят ее по роли в картине «Угрюм-река». Всего она снялась более чем в 100 фильмах. Чурсина несколько лет играла в Александринском театре. Затем она переехала в Москву, служила в театре Российской армии, но не теряла связи с Петербургом, тут жила ее сестра. Некоторое время назад Чурсина вернулась в Петербург: после смерти сестры актриса решила быть поближе к племяннику и его семье. Несмотря на почтенный возраст Чурсина продолжала играть и сниматься, объясняя это тем, что не может уйти на пенсию, так как должна помогать семье. Своих детей у нее не было, но своих внучатых племянниц она называла внучками и говорила, что работает только ради них. Последний год актриса боролась с серьезным заболеванием, но продолжала участвовать в театральных проектах. Например в Санкт-Петербурге Чурсина совместно с Театром юного зрителя имени А.А.Брянцева была автором проекта «Герои нашего времени».

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