Светофор и сигнализация были исправны на ж/д переезде, где погиб композитор Владимир Сапожников и его коллега Лариса Воронцовская. Фото: личные страницы ВКонтакте

Жизни известных деятелей культуры Петербурга трагически оборвались в престижном районе Петербурга - поселке Лисий Нос у берега Финского залива. 74-летний лектор-музыковед Лариса Воронцовская и ее пассажир, 81-летний коллега-композитор Владимир Сапожников погибли, проезжая на Kia через ж/д переезд местной станции – легковушку снесла электричка. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать. От удара иномарку отбросило в сторону ограждения, ее переднюю часть смяло практически вдвое.

Переезд, где легковушка попала под электричку. Фото: СЗТП

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура (СЗТП) устанавливает обстоятельства происшествия. Схода подвижного состава электропоезда не допущено. В результате инцидента произошла задержка движения нескольких электричек, - передает пресс-служба СЗТП.

Смерть Ларисы Воронцовской и Владимира Сапожникова «КП-Петербург» подтвердил председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов. Он выразил соболезнования их коллегами и близким. Друзья погибших тоже в шоке от произошедшего.

Лариса Воронцовская совсем недавно проводила патриотические концерты. Фото: личная страница ВКонтакте

- Как же так, Ларочка… Она помогала выхаживать Володю Сапожникова после инсульта. Много лет за рулем, всегда осторожна, ответственный водитель. Часто она бывала в Лисьем Носу на концертах, так что, думаю, дорога была ей знакома. Не представляю, что могло произойти, чтобы она поехала не по правилам. Может стало плохо ей или Володе, - гадает подруга Воронцовской.

По факту происшествия пока не возбуждали уголовное дело.

- По предварительной информации, водитель поехала Kia на красный сигнал светофора, который был исправен и работал, как и сигнализация, - уточнил «КП-Петербург» источник.

Владимиру Сапожникову был 81 год. Фото: скриншот видеоинтервью за авторством Надежды Медведевой и Андреса Измайлова

Дату и место прощания и похорон артистов еще не объявили. Напомним, Владимир Сапожников является заслуженным работником культуры РФ, лауреатом премии городского правительства «За гуманизацию школы Петербурга», преподавал в Ленинградской консерватории, а затем в детской школе искусств Мравинского. Написал шесть симфоний, был автором балетов, опер, инструментальных концертов, работал почти во всех жанрах. Лариса Воронцовская, как и Сапожников, окончила консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1980 года работала в «Петербург-концерте» лектором-музыковедом. Отличалась широкой эрудицией и артистическим обаянием, - так о ней вспоминают коллеги.

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