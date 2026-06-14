Завершены поиски 7-летнего мальчика, который пропал на островке в Ладожском озере

Несколько дней водолазы искали 7-летнего ребенка, который мог упасть со скалы и утонуть на островах Есусаарет на Ладожском озере. Фото: vk.com/spb_trips

В Карелии в акватории Ладожского озера обнаружили тело 7-летнего мальчика, пропавшего во время отдыха с семьей. Ребенка искали с 12 июня.

По данным СУ СК по Республике Карелии, тело обнаружили 13 июня около 17:30 в Лахденпохском районе и передали полиции.

- Предварительно, смерть наступила в результате утопления в воде, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.

Напомним, раннее сообщалось, что семья ребенка из Петербурга приехала на отдых на небольшие островки Есусаарет. Туда они приплыли на лодке. Родители жарили шашлыки и отвлеклись, когда заметили пропажу сына.

Также отмечается, что, по предварительным данным, на острове почти нет укрытий - только несколько деревьев и небольшая часовня. Рассматривается версия, что ребенок мог сорваться с каменистого берега и упасть в воду. По словам спасателей, мать предполагала, что мальчик мог оступиться и сорваться со скалы.

Теперь следователи проводят проверку и даже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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