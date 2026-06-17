Память легендарного Шурика увековечат в Петербурге

Сквер имени Александра Демьяненко появится в Петербурге. Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"

Надо, Смольный, надо: память легендарного советского актера Александра Демьяненко увековечат в Петербурге. У дома № 36 на улице Тамбасова появится сквер его имени. Такое решение приняла топонимическая комиссия Северной столицы, рассказал депутат Заксобрания Алексей Цивилев. Он напомнил, что выбор места неслучаен – Шурик жил в Красносельском районе с середины 1970-х до начала 1990-х.

- Квартира народного артиста была расположена недалеко – во втором корпусе дома №30 на улице Тамбасова. Кроме того, в начале этой же улицы с 1964 года и до начала XXI века были расположены павильоны киностудии «Ленфильм», с которой Демьяненко был связан долгие годы работы в кино и на телевидении, - поделился парламентарий.

Вероятно, речь про этот сквер с детской площадкой за первым корпусом 36-го дома на Тамбасова. Фото: yandex.ru/maps

Добавим, что Александр Демьяненко похоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге. В Северной столице он трудился практически всю жизнь после переезда в 24 года из Свердловска. Памятников в Северной столице у звезды фильмов Гайдая нет, сквер имени актера – первый шаг к этому.

Ранее «КП-Петербург» общалась с падчерицей Демьяненко и она впервые рассказала, каким он был в обычной жизни, как относился к своей славе. По ее словам, он мог и не умереть в 62 года – когда ему стало плохо с сердцем, в больнице не оказалось… кардиохирургов, все они были в отпуске.

Могила артиста на Серафимовском кладбище. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

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