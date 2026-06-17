Северное сияние, пингвины и строганина: Чем удивит второй зоопарк в Петербурге

Новый зоопарк удивит полярным сиянием и северными животными. Фото: НИИ ПГ

Стали известны новые подробности о том, каким будет второй петербургский зоопарк, который планируют построить севернее «Лахта Центра» на Камышовой улице. Как рассказал «КП-Петербург» руководитель проекта архитектурно-градостроительной концепции нового зоопарка, директор Научно-Исследовательского Института Перспективного Градостроительства Павел Спирин, уникальной особенностью и центром экспозиции станет арктическая зона. Здесь можно будет не только увидеть белых медведей, пингвинов и других полярных обитателей, но проникнуться атмосферой севера. Так будет построен павильон, в котором можно будет увидеть полярное сияние, управлять ледоколом с помощью тренажера или зайти в ресторан северной кухни, где попробовать строганину.

- Мы хотели уйти от модели зверинца с животными в клетке. Появилась идея сделать мощное общественное пространство, где помимо животных будет культурно-просветительский и образовательный центр, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM Павел Спирин. - Учитывая масштаб территории, появилась возможность создать объект мирового уровня. Мы проанализировали весь мировой опыт. Сейчас есть тенденция к гигантомании в Индии и Китае, зоопарки похожи на национальные парки. Мы выбрали акцент на наши особенности. Животные из Ленинградского зоопарка улучшат свои условия. Мы выделили пять биомов, которых нет в других зоопарках мира. Например, Арктика. Думаю, для гостей с глобального юга это будет уникальный объект. Наша задача - подчеркнуть амбиции Петербурга.

При этом объект будет ориентирован не только на гостей города но и на жителей северных районов Петербурга, где мало культурных институций. Отмечается, что зоопарк, несмотря на расположение в районе «Лахты», будет доступен с точки зрения транспорта. Рядом запланирована станция метро, кроме того, возможен съезд с ЗСД и большая парковка.

- При полной загрузке посещаемость может составить 3-4 млн гостей в год, - уточнил Спирин. – Кроме того, в зоопарке запланированы океанариум с дайвинг-центром и авиарий – это огромный купол, под которым созданы условия для содержания птиц.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», власти Северной столицы подписали соглашение о строительстве нового зоопарка с инвестором компанией «Сотекс». По словам экспертов, построить зоопарк по предложенной концепции можно за 3-4 года.

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