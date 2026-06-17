Многодетный отец из Гатчины создал движение помощь женам и детям российских бойцов. Фото: Любовь Козлова.

О том, как нуждаются порой в поддержке и сами бойцы и их семьи, Денис Кузнецов - сам ветеран, пошедший на фронт добровольцем в 2022 году - знает не понаслышке. И о том, как много могут сделать люди, объединившись вокруг большой и светлой идеи - тоже. Создавая проект «Мой папа - герой», получивший грант губернатора Ленинградской области, он хотел не просто помогать тем, кто в это нуждается, но наглядно показать всем вокруг, как важно не отдаляться друг от друга и не прятаться за высокими заборами. Подробности этой истории рассказывает «КП-Санкт-Петербург».

«Большие дела не терпят громких разговоров»

Как вспоминает сам Денис Кузнецов, благотворительностью он начал заниматься еще лет десять назад. Помогал многодетным семьям, с началом СВО подключился к работе с военными госпиталями. Делал все тихо, своей работой нигде не хвастался - ведь по-настоящему добрые поступки, как известно, не нуждаются в широкой огласке.

- Знаете, я мало того, что многодетный отец - у меня четыре дочки - так еще и сам выходец из многодетной семьи, - рассказывает герой. - И я помню, как мы раньше жили. Дверь в дом всегда была открыта. Понадобится соседу помощь, например - он придет, мы все с ним сядем за стол, выпьем чаю, обсудим, что случилось и что можно сделать. Если проблема серьезная - собирались всей деревней, никто не оставался в стороне. А сейчас жизнь совсем другая. Все друг от друга прячутся за заборами, у каждого хата с краю. Кинешь клич - никто не придет.

Именно с этим ощущением все общей отчужденности, по словам Дениса Кузнецова, он и решил бороться - личным примером, из самой глубины души вынимая сострадание и готовность в любую минуту прийти на помощь.

А потом и сам Денис ушел на СВО - добровольцем, по собственной инициативе. А вернувшись и пройдя обучение по региональной программе «Бизнес Героев 47», учредил собственный благотворительный фонд «Добродел» и решил развернуть благотворительную деятельность в ином ключе - помогать бойцам на передовой и их семьям. Формат, признается герой, выбирали долго: в какой-то момент, например, планировали наладить выпуск маскировочных сетей и масхалатов. Однако в итоге пришли к идее, которая впоследствии оформилась в проект «Мой папа - герой».

- На самом деле это идея даже и не совсем моя, - рассказывает Денис Кузнецов. - Просто ко мне однажды пришла моя коллега Владислава Борецкая, супруга действующего бойца, и предложила провести мероприятие для детей, отцы которых прямо сейчас находятся на СВО. Мы с ней подумали и поняли, что такое действительно редко и мало кто делает - подобные мероприятия проводятся в основном для семей бойцов, уволенных со службы, или погибших.

Поддержка и забота

За тем, чтобы претворить идею в жизнь, дело не стало. Первое мероприятие под новым названием состоялось 19 декабря прошлого года в Молодежном пространстве «Поток» в Гатчине. Его гостями, вспоминает собеседник издания, стали 30 детей - их наградили памятными значками, провели мастер-классы от волонтеров – объединений «ZOV Федотовой», «Сухой душ Татьяны Благодырь», «Ангелов Тыла» - и маленький концерт для них и их мам от Ассоциации Ветеранов СВО, где выступили бойцы «Артист» и «Киса» и волонтер Анна Серебрякова. Стало ясно - формат рабочий и нужно его развивать.

- Второе мероприятие мы организовали уже в 2026 году, 21 февраля, аналогично 30 детей получили награды, - вспоминает Денис Кузнецов. - И на наших мероприятиях мы сделали нечто новое: пригласили на ВКС несколько бойцов, семьи которых участвовали в торжествах. Причем с самого начала папы через камеры смотрели на своих жен и детей - как они проходили мастер-классы, как принимали почести и теплые слова. Но никто об этом не знал. А потом, уже в момент награждения, мы включили конференцсвязь и дали семьям возможность напрямую пообщаться с их половинками. Получилось очень трогательно и, на мой взгляд, глубоко патриотично.

Параллельно с основным проектом Денис Кузнецов работает в молодежном центре «Поток». Фото: Любовь Козлова.

Проект оценили и на государственном уровне: он успешно прошел конкурсный отбор и вышел в лауреаты гранта губернатора Ленинградской области. А не далее как этой весной, 23 мая, состоялось уже третье по счету мероприятие, получившее название «Жена героя».

- Мы наградили двадцать женщин, жен участников СВО - тех, кто уже участвовал в предыдущих торжественных мероприятиях, и тех, кто присоединился впервые, - рассказывает Денис. - Провели для них мастер-классы, пригласили профессионального юриста на случай, если у кого-то возникнет потребность в консультации, и психологов. И, конечно, было видно, что нашим участницам это очень приятно и важно. Потому, что когда супруг на передовой, женщина здесь, в тылу, и за папу, и за маму, и хозяйство ведет, зачастую, целиком одна, и за детьми следит, и делает многое, многое другое. А тут мы дали им возможность хотя бы ненадолго, но перезагрузиться, отвлечься, поговорить о том, что их гнетет и мучает, найти новые знакомства, поддержку и заботу.

«Значит, будем помогать»

Параллельно с основным проектом Денис Кузнецов работает в молодежном центре «Поток», является хранителем созданного при нем музея СВО, который вместе с сослуживцами и волонтерами пополняет образцами оружия и другими экспонатами, помогает собирать для бойцов на передовой гуманитарную помощь и поддерживает всех, кто в этом нуждается. Недавно, вспоминает он, пришлось вместе с другими ветеранами вступаться за супругу бойца, которую хотели отправить под сокращение – и это в момент поездки к мужу в госпиталь! Вмешательство помогло – справедливость восторжествовала, и женщину оставили на работе.

Планов же на благотворительность, отмечает Денис, много, но пока, что говорить о них рано - нужно сначала сделать, а уже потом рассказывать.

- Самое главное, что мы получаем огромное количество откликов и запросов, - заключает собеседник издания. - Наше движение уже объединило несколько сотен участников. Недавно вот к нам приезжали люди из Приозерска, сетовали на то, что у них такие мероприятия не проводятся, просили помочь. В Ломоносовском районе нас ждут, где я помогаю семье участника СВО, инвалиду первой группы. Одним словом, задач много, много кому еще нужно помочь. А значит, будем помогать. Как положено - всем миром!