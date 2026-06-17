Регистрацию на рейс по биометрии в Пулково расширили на 30 направлений

Систему запустили в Пулково в начале лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пулково расширили возможности сервиса регистрации на рейс по биометрии. Услуга заработала в начале лета и таким образом можно было пройти контроль только при полете в Москву. Как стало известно «КП-Петербург», теперь сервис «Мигом» доступен для пассажиров, улетающих их Пулково более чем по 30 направлениям.

- Сервис посадки на рейс «по лицу» принципиально меняет опыт путешествий: в скором времени по всей России можно будет летать, заселяться в отели и использовать другие услуги без документов, – сказал генеральный директор оператора аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

Теперь для того, чтобы пройти паспортный контроль, достаточно сдать биометрию банку, а в аэропорту – просто показаться умной камере. Такая система доступна для улетающих из Петербурга в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Владивосток, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу и Челябинск.

- Биометрия активно развивается во всех областях, и мы поддерживаем запуск фаст-трека в аэропортах по биометрии. Клиенты хотят летать и путешествовать комфортно. Сегодня сдать биометрию за пару кликов можно в мобильном приложении, а уже в июле услуга будет доступна в любом из отделений, – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Систему активно тестировали в дни ПМЭФ, она ускоряла проход пассажиров летящих в Петербург для участия в форуме.

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