Архитектурный ансамбль, построенный еще при Петре Первом, стоит заброшенный с начала нулевых. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Конюшенном ведомстве начались восстановительные работы в рамках будущей реконструкции. Напомним, из заброшенного исторического комплекса в самом центре города хотят сделать общественно-гастрономический кластер – с кафе, ресторанами, концертными площадками, рекреационными зонами и прочее. Долгие годы архитектурный ансамбль был скрыт за баннерами и строительными лесами, параллельно шли бесконечные суды между городом, владельцем объекта и другими претендентами на его аренду. Но, в итоге, Смольный через суд пришел к пониманию с текущим арендатором, и реконструкция сдвинулась с мертвой точки.

Так сейчас выглядит объект культурного наследия внутри. Фото: max.ru/linchenko_spb

В апреле 2026 года власти согласовали проект реставрации и приспособления комплекса для современного использования, и работы начались. 17 июня стало известно, что уже занялись восстановлением ансамбля. Об этом своем канале в МАКС сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

- На первом этапе в течение десяти месяцев проведут противоаварийные работы: укрепят стены, колонны и фундаменты, очистят штукатурный слой, восстановят поврежденную кирпичную кладку, - написал Линченко.

Отмечается, что работы ведутся «с бережным сохранением подлинных элементов», в первую очередь речь идет об уникальных исторических галереях со сводами: их пространства останутся открытыми и не будут перегорожены.

Восстановительные работы уже начались. Фото: max.ru/linchenko_spb

Напомним, согласно проекту, в общественное пространство будут организованы входы через пять исторических павильонов, появится сквозной проход от набережной реки Мойки до Конюшенной площади и от Конюшенного переулка к Театральному и Мало-Конюшенному мостам. Это обеспечит визуальную и функциональную связь комплекса с городской средой.

Таким Конюшенное ведомство может стать уже к 2030 году. Фото: Архитектурное бюро "Студия 44"

В новом пространстве планируется насыщенная событийная жизнь: культурные форумы, концерты, выставки и прочее. Фото: Архитектурное бюро "Студия 44"

Реконструкция Конюшенного ведомства планируют завершить к 2030 году. Скорее всего, реконструкция будет проходить поэтапно, как это происходит с «Новой Голландией».

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