В ночь на 17 июня июня в Ботаническом саду произошло уникальное событие. Фото: https://t.me/botsad_spb_official

В ночь на 17 июня июня в Ботаническом саду произошло уникальное событие - массовое цветение кактуса Селеницереус крупноцветковый, также известного как «Царица ночи». Сразу 13 крупных бутонов распустились одновременно, что стало поистине историческим событием. Об этом сообщила пресс-служба Ботаническом саду Петербурга.

Фото: https://t.me/botsad_spb_official

Сотрудники сада были в восторге и отметили, что сегодняшнее цветение войдет в историю. Белоснежные цветки диаметром до 30 сантиметров наполнили оранжерею насыщенным ароматом с оттенками ванили и жасмина.

Всего в эту ночь раскрылось 13 цветков на двух экземплярах. Фото: https://t.me/botsad_spb_official

Цветение длилось всего несколько часов - к утру цветки начали увядать. «Царица ночи» известна тем, что ее цветение происходит только раз в году и длится всего одну ночь. В дикой природе это растение встречается в тропических регионах Америки.

- Всего в эту ночь раскрылось 13 цветков на двух экземплярах, - отметили в пресс-службе Ботанического сада.

«Царица ночи» известна тем, что ее цветение происходит только раз в год.Фото: https://t.me/botsad_spb_official

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