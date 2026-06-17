Суд по делу петербуржца, которого в Турции обвинили в домогательствах, перенесли на 22 июня

Семейная пара вынуждена оставаться в Турции до окончания дела. Фото: личная страница героев публикации

Суд по делу петербуржца Виктора Трохина, которого в Турции обвинили в домогательствах после конфликта на дискотеке, вновь перенесли. Об этом сообщила его жена Анна в социальных сетях.

Напомним, супруги приехали на отдых в Кемер. По словам женщины, во время вечеринки в отеле Corendon Hydros Club Kemer Виктор случайно задел на танцполе местного жителя. На следующий день турок обратился в полицию и заявил, что россиянин якобы домогался до него. После этого петербуржца задержали и отправили в СИЗО Антальи.

Спустя несколько дней Виктора освободили под подписку о невыезде. Однако покинуть Турцию супруги до сих пор не могут. Ранее семья сообщала, что подала встречное заявление о вымогательстве денег на своего обвинителя.

Рассмотрение дела было назначено на 16 июня. Супруги надеялись, что после заседания ситуация наконец прояснится, однако суд решил иначе.

- Всем добрый день. К огромному сожалению, вчера ничего не решилось. Повторное слушание суда назначено на 22 июня. Консул говорит, что это еще быстро, турецкие суды так устроены, и люди ждут месяцами. Мы сильно расстроены. Опять ждать и надеяться, что справедливость восторжествует, что с Вити снимут эти абсурдные обвинения и мы наконец вернемся на Родину, - написала Анна.

Женщина также поблагодарила всех, кто поддерживает семью на протяжении последних недель. Пока супруги остаются в Турции и ждут нового заседания суда, которое должно состояться 22 июня.

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