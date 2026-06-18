В Ленобласти появится еще один благоустроенный родник. Фото: Мария Сиденко.

Ленинградская область полна красивых природных мест, многие из которых давно облюбованы туристами. Но есть на карте региона и совсем другие, камерные уголки – не особо известные, но оттого не менее дорогие для местных жителей.

Одно из таких мест - родник у Красной горки в городе Никольское, на берегу реки Тосны. Место это неслучайное. Рядом живописный останец Красная горка, а на другом берегу реки – останец Шведская гора,это исторические места, входящие в орбиту Саблинского заповедника. По летописям в районе Красной горки была стоянка войск Петра I во время Северной войны со шведами. Но главное для местных не туристические бренды, а сам родник. Его знают давно, многие бывали там в детстве с родителями, бабушками и дедушками.

Родник благоустраивали по всей видимости много раз. При раскопках нашли кирпич 1898 года, а во время Великой Отечественной войны немцы устроили здесь госпиталь.

После долгое время родник оставался без должного обустройства. Подход к воде был неудобным, особенно для пожилых или для тех, кто идёт с большими бутылями. Люди, все равно ходили за родниковой водой, но каждый поход превращался в небольшое испытание. И тогда жители микрорайона Южный решили: пора менять ситуацию.

– Мы решили объединиться в инициативную группу – все местные, каждый помнит эти места с детства. Очень хочется, чтобы люди могли прийти не только воды набрать, но и отдохнуть, полюбоваться окружающей красотой, – рассказали представители инициативной группы ТОС Микрорайон Южный.

Общественной организации удалось получить грант губернатора Ленинградской области. Размер поддержки составил 2,7 миллиона рублей. На эти средства уже этим летом здесь появится настоящее пространство для людей. Согласно плану, к роднику сделают удобную дорожку и безопасный спуск, оборудуют смотровую площадку с качелями. А у самой воды установят помост и скамейку, чтобы можно было спокойно поставить бутылки, присесть, перевести дух и послушать, как журчит вода.

В дальнейших планах, активисты хотят развивать территорию дальше: провести экотропу от Красной горки по берегу реки Тосна к памятнику Александру Невскому «Молитва перед боем», тем самым связать историю эпох от Александра Невского до Петра I. Воду из родника сдавали на анализ – она была признана хорошей и чистой. Когда работы будут завершены, активисты позовут батюшку, чтобы освятить источник.

Такие проекты редко бывают громкими, но именно они показывают, что такое настоящая забота о малой родине и её истории. Там, где включаются люди, появляются новые точки притяжения для ленинградцев и туристов. И это по-настоящему вдохновляет.