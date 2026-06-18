Девятый Российский философский конгресс на тему «Философия в контексте современных вызовов» стартовал в Петербурге

Российский философский конгресс вернулся в Северную столицу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице России пройдет очередной, девятый по счету, Российский философский конгресс. Главное ежегодное событие отечественной философской мысли под названием «Философия в контексте современных вызовов» состоится 18 – 20 июня 2026 года. В работе Конгресса примут участие около 900 человек из десятков регионов России. Научная программа мероприятия будет организована в рамках порядка 50 секций, круглых столов и панельных дискуссий, где выступят представители крупнейших вузов и научных центров страны. Организаторами мероприятия выступают: Российское философское общество и Санкт-Петербургский государственный университет.

Тема Конгресса посвящена фундаментальной роли философии в осмыслении текущей геополитической и социальной реальности. Участники форума обсудят цивилизационную идентичность российского государства-мира, сохранение культурных кодов и выработку стратегий мышления для ответа на глобальные вызовы. Программа направлена на глубокое философское осмысление действительности, доказывающее, что философия сегодня является не отвлеченной дисциплиной, а практическим инструментом анализа и прогнозирования.

Ключевыми событиями Конгресса станут:

- Торжественное открытие: Пленарные заседания первого дня будут посвящены обсуждению роли философии в формировании суверенного мировоззрения.

- Евразийская философская премия: Кульминацией первого дня станет церемония вручения единственной философской премия национального и международного уровней в России и единственной философской премии стран БРИКС. Премия присуждается за выдающиеся достижения в различных областях философского знания и её популяризации. Лауреаты определяются по результатам голосования Совета Премии, в который входят ведущие ученые-философы России и Ближнего Зарубежья. Вручение премии проводится в 10 номинациях: «За вклад в философию», «Лучшая российская философская книга», «За работу по истории русской философии», «За работы в области философской компаративистики», «За проекты в области философии», «За исследование в области этики и традиционных ценностей», «За работу в области философской футурологии», «За перевод зарубежного философского труда», «За исследование незападных философских традиций», «Молодые таланты в философии». Церемония награждения лауреатов состоится 18 июня с 15:00 до 18:00. Вход на церемонию бесплатный для всех желающих, но по предварительной регистрации. Отметим, что проект реализуется при поддержке ПФКИ.

Научная программа: В течение трех дней пройдут порядка 50 тематических секций, панельных дискуссий и круглых столов, охватывающих все направления современной философии: философская онтология, теория познания, логика, этика, история западной философии, восточные философии и сравнительная философия, история русской философии, философия и методология науки, философия истории, философия политики и права, социальная философия, философская антропология, философия культуры, философия религии и религиоведение, философия техники, философия естественных наук.

Проведение столь масштабного Конгресса демонстрирует, что российская философская наука успешно развивается, формулируя ответы на вызовы, актуальные для российского общества и всего мира. Только за последние три года Россия приняла у себя целый ряд знаковых мероприятий мирового уровня, включая Евразийский философский конгресс и масштабный Кантовский конгресс в Балтийском федеральном университете. Философы остаются в авангарде общественной мысли, активно публикуясь и ведя дискуссии прямо сейчас, здесь, в России.

Справка "КП"

Площадки проведения конгресса:

18 июня 2026: Пироговская наб., д.5/2 (концертный зал отеля «Санкт-Петербург»)

19 июня 2026:

- Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (ВШМ СПбГУ, кампус «Михайловская дача»)

- Малоохтинский пр., д. 55 (Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского «РХГА на Неве»)

20 июня 2026: ул. Смольного, д. 3/1, подъезд № 8 (факультет международных отношений СПбГУ)