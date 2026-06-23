Около 20 фонтанов временно закроют в Петербурге с 22 июня

По завершении профилактических работ фонтаны вновь запустят. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 26 июня в Северной столице проведут плановое техническое обслуживание и мойку фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканал Санкт-Петербурга». В связи с этим более 20 фонтанов временно прекратят свою работу. По завершении профилактических работ фонтаны вновь запустят.

- На этой неделе специалисты «Водоканала» очистят фонтаны на Советской улице, проспекте Ленина в Кронштадте, Московской и Румянцевской площадях, а также в Александровском парке. Полный список объектов можно найти в социальных сетях и на официальном сайте «Водоканала», - отметили в пресс-службе компании.

В пресс-службе также отметили, что это важная часть регулярного обслуживания фонтанов, которая помогает поддерживать их в надлежащем состоянии и обеспечивать бесперебойную работу в течение всего сезона.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что огромная жар-птица проплывет по Неве во время праздника выпускников.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max