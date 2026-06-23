В Ленобласти начался сезон сбора лесной земляники. Фото: https://max.ru/kazdoytvaripopare

В Ленинградской области поспела земляника - лесной деликатес, который радует всех любителей своим цветением с середины мая до середины июля. Сезон сбора лесной земляники длится два месяца. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

- Земляника предпочитает опушки, разреженные леса и вырубки - места, где часто можно встретить гадюк. Поэтому, прежде чем отправиться на ягодную полянку, важно проявить осторожность, - рассказал биолог.

Большое колчество земляники поспело в лесах. Фото: https://max.ru/kazdoytvaripopare

По словам Глазкова, перед тем как начать собирать ягоды, рекомендуется внимательно осмотреть территорию. Пройдитесь по ней, ступая и шевеля траву палкой. Это поможет избежать встречи с пресмыкающимися.

- Змеи могут либо незаметно скрыться, либо предупредить вас шипением, - уточнил специалист.

Во время сбора следует опасаться змей. Фото: https://max.ru/kazdoytvaripopare

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