В Ленинградской области поспела земляника - лесной деликатес, который радует всех любителей своим цветением с середины мая до середины июля. Сезон сбора лесной земляники длится два месяца. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.
- Земляника предпочитает опушки, разреженные леса и вырубки - места, где часто можно встретить гадюк. Поэтому, прежде чем отправиться на ягодную полянку, важно проявить осторожность, - рассказал биолог.
По словам Глазкова, перед тем как начать собирать ягоды, рекомендуется внимательно осмотреть территорию. Пройдитесь по ней, ступая и шевеля траву палкой. Это поможет избежать встречи с пресмыкающимися.
- Змеи могут либо незаметно скрыться, либо предупредить вас шипением, - уточнил специалист.
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