«Старалась не сойти с ума от усталости»: Незрячая школьница из Петербурга рассказала, как сдала два ЕГЭ на рекордные 200 баллов

Незрячая выпускница школы из Петербурга, сдавшая два ЕГЭ на 200 баллов, дала совет, как не провалить экзамены. Фото: архив героя публикации

Для 19-летней Даши Василенко экзамен начался не со звонка, а с характерного потрескивания наушников. Именно так звучит тишина перед стартом, когда ты не видишь ни бланков, ни стрелок часов. Под рукой - только специальная клавиатура для незрячих. Зато буквы, которые она на ней выбивала, сложились в сенсационные 100 баллов за литературу и 100 за русский. В истории города это первый подобный случай.

Никаких поблажек

Результаты пришли внезапно. Первыми узнали родители, которые сообщили дочери эту новость.

- Узнав результат, я не поверила. Я не верила, что так бывает. Это был восторг, шок и неверие в то, что я могу. Я была, конечно, счастлива, но не рассчитывала, что будет вот так, - рассказала выпускница.

Считайте пятерки! Фото: архив героя публикации

Шутка ли - сдать на высший балл литературу, где нужно написать пять сочинений? Это вызов даже для зрячего отличника.

Мы не могли не спросить: как? Обывателю кажется, что ЕГЭ для слепого - миссия невыполнимая. Однако никакой магии - только жесткий регламент и полтора дополнительных часа.

- Задания те же, что у всех, - объясняет «КП-Петербург» Даша. - Никаких поблажек, за исключением наличия ассистента, который решает технические вопросы с компьютером. Ну и возможность не писать, а печатать. Да и времени дают больше (5 часов 30 минут. - Прим.ред.), потому что мы все-таки пишем медленнее вас. В остальном разницы нет.

Скорость печати вслепую у девочки сейчас выше, чем у среднестатистического менеджера, но нагрузка колоссальная. К концу экзамена по литературе, признается, силы кончились.

- На литературе надо не сойти с ума от усталости. На русском другая проблема - там надо знать вообще все - от запятых до стилистики.

Родители очень гордятся успехами дочери. Фото: архив героя публикации

Родители говорили: «Даш, ты справишься»

Не будь она ученицей школы-интерната № 1 имени Грота, вряд ли взяла бы такую планку (семья специально переехала из Норильска, чтобы у Даши было больше возможностей. - Прим.ред.). Эту школу основали в XIX веке, и здесь не просто учат шрифту Брайля - здесь объясняют, как выжить в городе зрячих.

- С первого класса нас учили ходить по городу без трости, спускаться в метро, ездить на автобусах. Школа дает возможность учиться по шрифту Брайля, много предметов для социализации. Наверное, в том, что я сейчас могу жить полноценной жизнью, заслуга именно школы, - говорит Даша.

Литературу без души не сдашь. Даша признается, что именно музыкальная школа сделала из нее творческого человека - она блистательно играет на фортепиано.

- Музыка сыграла огромную роль в моей жизни, - говорит она.

А еще в расписании Даши плавание, игра в футбол для слепых и стихи. График был загруженный:

- Иногда срывалась. Плакала ночью. Хотелось послать все к чертям, но родители не давали раскисать. Говорили: «Даш, это всего лишь ЕГЭ. Ты справишься». И она справилась.

Даша отлично плавает, у нее целый букет всевозможных медалей, в том числе со Всероссийских детско-юношеских соревнований. Фото: архив героя публикации

Сейчас Даша ждет результаты по обществознанию и английскому. Двести баллов в кармане - это билет на бюджет в любой топовый вуз. Филология или журналистика? Она пока не загадывает. Но кто знает, может, талантливая девушка придет работать в «Комсомолку»?

Совет от 200-балльницы:

- Делайте домашнее задание. Не для учителя, а для того, чтобы на экзамене не возникла мысль: «Это было в домашке, а я не сделал». И высыпайтесь обязательно. Я считаю так: поверь в баллы и баллы поверят в тебя.

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