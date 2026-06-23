На фото - менеджер банка, помогавшая начальнице. Фото: личная страница ВКонтакте

Претендентов на кражу века в истории России задержали в Петербурге. Руководитель офиса одного из крупных банков Анна (имена изменены. – Прим.ред.) при помощи своего менеджера Марины похитила почти девять тысяч золотых монет. А сумма всего этого добра… чуть более двух миллиардов рублей! Детали громкого уголовного дела рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Точно неизвестно, как долго пара коллег воровала драгоценные металлы из специального хранилища банка, но 20 июня пропажу заметили. Коллеги по банку забирали монеты «Победоносец», выпущенные Центробанком РФ. Они из чистого золота – с орлом с одной стороны и Георгием Победоносцем на коне с другой. Такие выпускались ограниченным тиражом – для коллекции или инвестиций. Глаз воришек пал на 4 515 монет номиналом 50 рублей, 241 монету по 100 рублей, а также 4137 монет – по 200 рублей. Все это добро они вынесли или сами, или при помощи крепких рук пока неустановленных лиц (следствие только началось). По подсчетам «КП-Петербург», вес похищенного мог составить более 160 килограммов.

Цены на такие монеты кусаются. Вот "червонец" номиналом 50 рублей. Фото: скриншот zoloto-md.ru

Куда погрузили эти монеты – загадка, драгоценности сейчас ищут. На следующий день главу отделения банка и ее подругу-менеджера задержали. Во вторник, 23 июня, обеих доставили в суд.

- Общая сумма похищенных монет по номиналу составляет 1 079 050 рублей 00 копеек, а общая стоимость монет из драгоценных металлов по состоянию на 20.06.2026 достигает 2 022 290 095 рублей, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. – Менеджера Марину отправили под домашний арест, она не возражала против данной меры. Руководителя банка Анну заключили в СИЗО.

В суде менеджер банка была растеряна. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

«КП-Петербург» задала вопрос силовым ведомствам, участвовавшим в задержании женщин, на что они хотели потратить украденное золото. Ответа пока не поступало.

Ранее «КП-Петербург» подробно писала о другой краже, прогремевшей на всю страну, - хитроумный вор в течение недели тихонько воровал из суперзащищенных сейфовых ячеек клиентов одного из банков часы, наличку и ювелирку. В итоге сумма похищенного составила 1,2 миллиарда рублей. Как ему это удалось и кто был заказчиком – читайте по ссылке.

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