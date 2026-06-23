Постоять у окна за 400 тысяч рублей или сесть в ресторан за 70 тысяч: Сколько стоит просмотр «Алых парусов» для не выпускников

Праздник для выпускников пройдет 27 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

«Алые паруса» давно стали визитной карточкой Северной столицы. Тысячи людей со всей страны мечтают хотя бы раз увидеть своими глазами, как бриг с алыми парусами проходит по Неве под залпы десятков фейерверков. Однако попасть на сам праздник могут только выпускники школ.

Уже несколько лет подряд на мероприятии действуют повышенные меры безопасности. Пригласительные выдают строго в руки школьникам. Каждый билет является именным и содержит QR-код, который ведет к данным конкретного выпускника.

Спекулянты доигрались до уголовки

Несмотря на строгий контроль, находились желающие заработать на празднике. Спекулянты скупали пригласительные у школьников за 3-5 тысяч рублей, а затем перепродавали их в несколько раз дороже.

В 2025 году история закончилась громким задержанием. Полиция арестовала двух братьев из Сестрорецка, которые, по данным МВД России, скупали именные билеты, меняли фотографии выпускников в графическом редакторе и продавали приглашения посторонним за 15 тысяч рублей.

- Злоумышленники подготовили к продаже десять билетов и получили предоплату от 15 потенциальных покупателей, - сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теперь желающим увидеть праздник приходится искать исключительно легальные варианты.

«КП-Петербург» обратилась в администратору группы «Вконтакте», где в прошлом году продавали те самые пригласительные.

- Билетов пока нет в наличии. Не факт, что они появятся. В этом году очень суровый контроль, - ответили там.

Каждый год сотни туристов приезжают в Петербург, чтобы увидеть знаменитый бриг с алыми парусами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Без набережных, но с ресторанами

Большинство набережных в центре Петербурга традиционно перекроют. Попасть на них во время прохода брига будет невозможно. Зато специальные программы готовят рестораны с видом на Неву.

Одно из самых дорогих предложений - просмотр праздника на борту фрегата «Благодать», пришвартованного у ресторана «Фрегат» на Петровской набережной. Гостей ждут трансляция праздника на большом экране, живая музыка, ведущий, DJ-сет, фотограф и ужин с напитками.

- 27 июня - одна из самых красивых ночей Петербурга, которую стоит провести особенно, - говорится в анонсе мероприятия.

Стоимость билета составляет 85 тысяч рублей с человека. И конечно же, половина билетов уже куплена. В заведении уверяют, что каждый год у них полная посадка в день праздника.

У окна - за 400 тысяч рублей

Есть и предложения для тех, кто не привык экономить. Туристические компании предлагают места у окна в здании на Дворцовой набережной. Точный адрес держат в секрете, узнать можно только после покупки.

Постоять у окна обойдется в 400 тысяч рублей для компании от одного до трех человек.

Ресторан Santa Gloria в комплексе «Летучий Голландец» также готовит праздничную программу, проходка стоит от 70 тысяч рублей за одного человека. А вот в ресторане «Волга-Волга» пока не определились, будут ли принимать гостей в эту ночь.

- У нас уже лист ожидания примерно из 300 человек. Пока не понимаем, будем ли работать в этот день, - рассказали в заведении.

Для сравнения: в прошлом году стоимость билета там начиналась от 60 тысяч рублей.

А есть что-то подешевле?

Но не все предложения могут разорить кошелек. Нашлись варианты и более бюджетные. Например, отель «Амбассадор» на проспекте Римского-Корсакова приглашает на свою смотровую площадку за 1800 рублей. Бриг увидеть не получится, но зато посмотреть салют – легко.

Традиционно большой популярностью пользуются городские крыши.

За просмотр салюта с наклонной крыши в центре города организаторы просят 4000 рублей с человека. Аналогичная стоимость действует и для семейной площадки на улице Некрасова, куда допускают детей от пяти лет.

Есть и более дорогой вариант - просмотр кино, праздничной программы и салюта с первой линии Английской набережной за 12 тысяч рублей.

- Бриг не видно, только праздничный салют, - честно предупреждают организаторы.

Но и эти варианты не совсем легальные. Экскурсии по неофициальным крышам запрещены в Петербурге.

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