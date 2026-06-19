Бельский призвал не поддаваться панике из-за слухов о дефиците бензина в Петербурге

Бельский прокомментировал ситуацию с ограничениями на продажу топлива на городских АЗС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал ситуацию с ограничениями на продажу топлива на городских АЗС. В эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM он заявил, что не видит оснований для паники среди автомобилистов.

- Есть вбросы. Есть противостояние нашей страны: СВО - это физический уровень, а есть виртуальный. Говорят, что ввели ограничение не больше 100 литров, и у всех паника. Но никто не думает, что 100 литров никто себе в бак не зальет. Возникли какие-то проблемы на конкретной заправке. Я несколько раз в день проезжаю мимо «Татнефти» и не вижу там ни очередей, ни проблем. ФАС выявил картельный сговор, не без этого. Я вот попал в пробку сегодня - вряд ли бы они были, если бы людям было жалко бензин жечь, - сказал Бельский.

Ранее в Смольном официально подтвердили введение временного ограничения на продажу топлива. С 16 июня на автозаправочных станциях Петербурга действует правило, согласно которому одному автомобилю отпускают не более 100 литров бензина или дизельного топлива.

В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению объяснили, что мера носит профилактический характер и направлена на предотвращение злоупотреблений. При этом на долю крупнейших сетей АЗС приходится более 70 процентов розничных продаж топлива в городе, и на их заправках отпуск топлива осуществляется в штатном режиме.

Напомним, волнения среди автомобилистов начались после сообщений о том, что на отдельных заправках «Татнефти» действовало ограничение в 20 литров топлива на одного клиента. Позже в социальных сетях стали появляться сообщения о запрете заправки канистр и возможных лимитах на других АЗС. Власти Петербурга заявили, что ситуация с поставками топлива остается стабильной, а локальные ограничения связаны с особенностями логистики отдельных компаний.

Также в эфире Бельский высказался о перспективах экологичного транспорта в городе.

- Для нас электромобили более выгодны: нет выхлопов в городе, поэтому мы даем им преференции, - отметил председатель ЗакСа.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Временная профилактика: На АЗС в Петербурге официально запретили продавать более 100 литров бензина в одни руки Ограничение на продажу бензина в Санкт-Петербурге 16 июня 2026: что известно, какой лимит на топливо и где (подробности)