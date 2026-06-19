Приемные комиссии вузов Петербурга готовятся принять более 1 млн заявлений на поступление от абитуриентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартует с 20 июня масштабная приемная кампания в вузы. Как и в прошлые годы, у родителей и абитуриентов есть вопросы к комиссиям и порядку подачи заявлений. Смольный провел специальную пресс-конференцию в ТАСС, где подробно рассказал, чего ждать поступающим в университеты в этом году. Работы у вузов много – они ожидают принять более 1 миллиона заявлений от абитуриентов.

- Это на уровне прошлого года, - уточнил глава Комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов. – В этот раз, надеемся, заявлений будет не меньше. В остальном мы каждый год видим тенденцию на увеличение контрольных цифр приема, если брать вообще все формы получения образования. В 2026 году ждем поступления в вузы около 50 тысяч человек – по всем типам обучения.

Власти ждут, что вырастут показатели приема на специальности инженерного профиля, сфер здравоохранения и образования.

- То же самое и по гуманитарным наукам, - говорит Максимов. – По прогнозам, увеличится примерно на 300-340 очных бюджетных мест. Всего на очную дневную форму в городе будут доступны 32 650 мест в университетах.

Не обошлось без новшеств. Минобразования России ввело такую практику как «день тишины». Грубо говоря, это сутки, когда движение любых документов на поступление прекращается. Тишину объявят в день издания приказов в каждом отдельном вузе. Делается это для того, чтобы поступающие не вносили впопыхах и в последний момент изменения по поводу зачисления на то или иное направление. Так что определиться со специальностью нужно заранее. В ответ абитуриенты получат четкое понимание свое статуса – что с их документами и судьбой.

А вот практика подачи заявлений через сайты университетов больше не используется. В профильном комитете Смольного заявили, что для «абитуры» теперь есть четыре пути: прийти лично в вуз, послать заказное письмо через почту, воспользоваться «суперсервисом» (так его назвали власти. – Прим.ред.) «Поступи Онлайн», либо открыть единый цифровой канал на «Госуслугах» - он простой, понятный и удобный.

- Сервис «Поступи Онлайн» использовали более 80 процентов абитуриентов вузов Петербурга в 2025 году, он очень удобный, - добавил Максимов.

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