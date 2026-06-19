В поездах предусмотрены специализированные места для пассажиров с ограниченными возможностями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 19 по 21 июня. Поезда будут останавливаться в Твери и Бологое. Об этом сообщила пресс-служба «РЖД». Решение позволит большему числу пассажиров воспользоваться комфортным и быстрым транспортом в праздничные дни.

- 19 и 20 июня из Москвы в Северную столицу отправится поезд №722. Он будет отправляться в 18:45 и прибудет в Санкт-Петербург в 01:12. 20 и 21 июня из Петербурга в Москву будет курсировать поезд №845. Прибытие запланировано на 17:45, - уточнили в пресс-службе железной дороги.

В составе поездов будет 5 вагонов с местами различных классов: «Базовый», «Эконом» и «Комфорт». Кроме этого, в поездах предусмотрены специализированные места для пассажиров с ограниченными возможностями, что делает «Ласточки» еще более доступными.

Напомним, ранее движение электричек в Петербурге изменится с 1 июля из-за строительства ВСМ.

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