Фото: https://max.ru/id7813671209_gos

Малыши манулов Шу и Пепе впервые вышли в вольер в Ленинградском зоопарке. Маленькие палласовые котики самостоятельно вышли в большой летний вольер, где новоиспеченные родители проводят большинство своего времени. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Пока прогулки малышей короткие, но они с интересом осматривают новые места и знакомятся с декорациями вольера. После недолгих исследований они возвращаются в свой домик - так детеныши чувствуют себя в безопасности.

Малыши манула Шу впервые вышли в вольер в Ленинградском зоопарке Видео: https://max.ru/id7813671209_gos

- Увидеть манулят - большая удача. Мы просим всех посетителей зоопарка вести себя тихо рядом с вольерами манулов. Спокойное поведение поможет котятам не испытывать стресс и чувствовать себя в безопасности. Возможно, тогда они будут чаще выходить на прогулку, и у вас будет больше возможностей увидеть их, - уточнили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Напомним, ранее Ленинградский зоопарк показал фотосессию подросших котят манулов Шу и Пепе.

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