Памятник вернули на могилу Эдуарда Хиля. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

На могилу певца Эдуарда Хиля вернули каменное надгробие, которое убрали больше двух лет назад. Как сообщили «КП-Петербург» сотрудники кладбища, памятник убрали, чтобы выгравировать имя супруги артиста Зои Хиль, которую похоронили рядом с мужем.

- Памятника долго не было, все этот время стояли деревянные кресты, люди, которые приходили к могиле Хиля почтить память, постоянно спрашивали, куда пропало надгробие, - рассказал сотрудник смоленского православного кладбища. – А оно было недалеко, на технической площадке.

Кстати, Хиль часто бывал на кладбище и в расположенном здесь Смоленском храме.

- Он был прихожанином, часто бывал на службе, а по праздникам даже пел вместе с настоятелем акафист, представляете богослужение его голосом? – рассказал «КП-Петербург» историк-некрополист, исследователь смоленского православного кладбища Вячеслав Савицкий. – Я помню его, и многие, кто ходит в храм знали Хиля.

Как рассказывала «КП-Петербург» на Смоленском православном кладбище покоятся около 130 человек, лично знавших Пушкина. «КП» составила путеводитель по захоронениям самых известных людей, связанных с поэтом.

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