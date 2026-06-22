«Согнали детей в лес и устроили охоту»: Что содержится в новых рассекреченных документах о зверствах фашистов под Ленинградом

"КП-Петербург" изучила новые рассекреченные документы ФСБ о зверствах фашистов в Великую Отечественную войну. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны – вторжения немецких войск на территорию Советского Союза – ФСБ рассекретила несколько новых документов тех лет, в которых содержатся свидетельства о зверствах захватчиков. В частности, в спецсообщении от 3 апреля 1942 года указана информация о том, что происходило в Тихвине и местном монастыре до момента освобождения района. Фашисты ввели комендантский час после 16:00. Всех, кто переступит порог дома, расстреливали. Обязанности старост в поселениях выполняли предатели-перебежчики (позже каждого из них арестовали красноармейцы. – Прим.ред.).

- Немецкие солдаты и офицеры обыскали все дома, выгоняли жителей из квартир, занимались грабежами и через комендатуру отправляли вещи в Германию. Знаменитый Тихвинский монастырь превратили в средневековый застенок, где агенты Гестапо казнили и расстреливали пленных бойцов Красной армии и советских людей. Двоих красноармейцев Громова и Такашева, а также двоих рабочих железнодорожников Михайлова и Степанова гитлеровцы возили на салазках по городу, сняв с них всю одежду, а затем бросили в холодную келью умирать без пищи. В другой келье обнаружили изуродованное тело изнасилованной и замученной 15-летней девочки Лидии Колодецкой, - сообщается в бумаге, предоставленной «КП-Петербург» пресс-службой УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Хроника ужасов в Тихвинском районе. Фото: УФСБ России по СПб и Ло

Страшно было и в Гатчине, где создали концентрационный лагерь на 1,5 тысячи военнопленных и гражданских. Туда бросали мужчин в возрасте от 15 до 50 лет. Условия – бесчеловечные: воды и туалета нет, еду кидали прямо на пол или на улицу, как свиньям.

- Заключенным выдавали питание два раза в день, утром 200 граммов хлеба и кружка чая, вечером после работы не более 1 кружки баланды (вроде супа), - перечисляется в другом документе времен войны. – Многие пленные роются в помоях, которые выливают немцы. Заключенных сгоняют на работы на поле, аэродром, в лес. Они работают до 14 часов в день. Руководят работами в поле и лесу финны и эстонцы. За малейшую провинность – избиение до смерти. Ежедневно умирают до 30 человек. Большинство заключенных считают себя обреченными на медленную и мучительную смерть.

В Волховском районе фашисты оккупировали 12 сельсоветов из 39. Перед оккупацией удалось эвакуировать около 10 тысяч жителей, но еще столько же осталась дома. В первые же дни немцы отобрали у людей весь скот и другие продукты. Когда стало холоднее – отбирали теплую одежду, постельные принадлежности. Расстреливали за любое непослушание:

- Колхозницу Анисимову в деревне Верховицы убили за то, что она отказалась дать пилу солдатам. В этой же деревне колхозник Аверин спрятал свою корову, но староста донес коменданту. Аверину прострелили обе руки. В деревне Теребонижье Болотовского сельсовета офицеры согнали в лес всех мужчин и детей, устроили за ними охоту, а также заставили население лаять по-собачьи, чтобы выгонять из леса на дорогу.

В Волхове на советских людей устраивали охоту. Фото: УФСБ России по СПб и Ло

Добавим, что Петербург почтил память погибших в Великую Отечественную минутой молчания, а также масштабной акцией на Дворцовой площади – там почти одновременно зажгли 128 тысяч свечей, которые выставили в форме легендарной «полуторки», перевозившей людей и продукты по Дороге Жизни.

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