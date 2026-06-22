В ЗакСе предложили пропускать в метро Петербурга музыкантов с большими кофрами

Музыканты пожаловались на строгие меры безопасности в метро Петербурга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Музыканты Петербурга пожаловались на ужесточение контроля на входе в метро. По словам артиста Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Станислава Лямина, в подземку больше не пускают с большими кофрами.

- Я десятилетия играю на виолончели и никогда не было проблем, - сообщил Лямин на комиссии по транспорту в Заксобрании Петербурга. - В школу при консерватории едут дети со всего города и из области. Однако год назад внезапно перестали пускать в метро людей с виолончелью. Это и артисты, и студенты, и школьники. Ребенок может ехать через весь город с инструментом. У меня студентка не доехала до экзамена. Девочку 16-ти лет не пустили на станции метро «Беговая». До Театральной площади наземным транспортом доехать сложно. На многих станциях системно не пускают с виолончелями. Особенно остро это ощущается во время экзаменов.

По словам представителя Комитета по транспорту Михаила Чернова, кофры с большими инструментами выходят за рамки разрешенных габаритов. Поэтому сотрудники просто делают свою работу.

- Причины ограничений – высокий пассажиропоток, а габаритная кладь может создавать помехи, - сказал он. - Большие предметы повышают риск травмирования, а в вагонах нет мест для таких предметов. Рассматривать возможность провоза в метро виолончели можно, но только после проведения комплексного анализа. Надо просчитать риски.

Поддержал коллегу и начальник службы безопасности Метрополитена Денис Егоров.

- Служба безопасности в наше сложное время прикладывает все усилия по обеспечению безопасности. Мы применяем весь арсенал наших средств, чтобы выявить возможные запрещенные предметы. Используем газоанализаторы, металлодетекторы. Но ни одна рентген-установка не позволяет посмотреть, что лежит в кофре. Мы будем выполнять требования правил.

При этом, по словам виолончелиста Лямина, таких сложностей не возникает в Москве и других крупных городах страны. Депутаты предложили пойти на встречу музыкантам, так как те же чемоданы в метро пускают, а они ненамного меньше, чем кофры.

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