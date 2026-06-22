«Слаба и терпит жуткую боль»: Петербурженка, которую бывший облил кислотой, пришла в себя, но потеряла левый глаз

Петербурженка потеряла глаз после покушения бывшего с кислотой. Фото: личная страница в соцсетях

Петербурженка Анастасия, которую безумный бывший облил кислотой, спустя месяц после покушения впервые вышла на связь. Близкие 27-летней девушки создали страничку в ВКонтакте в ее поддержку и ради денежного сбора. Как рассказал «КП-Петербург» отец нового молодого человека Анастасии, Антоний Киш, врачам пришлось удалить ей левый глаз. Всего у нее, напомним, 32 процента ожогов тела. Основной удар пришелся на лицо, плечи, грудь и спину с руками.

- Заживление кожи идет своим ходом, операции по пересадке кожи и волос нужны, но они будут не экстренными, а косметическими. Нужны деньги на дорогостоящий протез. Настя долго не сможет работать. Сейчас она очень слаба, быстро устает и терпит жуткие боли. Все перевязки делают только с обезболивающим. Мой сын двое суток работает и двое сидит с ней, старается быть рядом и помогать по быту в палате, - говорит свекор девушки.

Так Анастасия выглядит сейчас. Фото: предоставлено "КП"

Правый глаз Анастасии видит, но неидеально, офтальмологи продолжают его лечить. После месяца мучений в больнице состояние жертвы покушения оценивают как средней степени тяжести. На ее лице и губах темные рубцы от кислоты.

- Конечной цели денежного сбора не называем, потому что пока неясно, сколько именно понадобится средств и сколько получится собрать. Вся информация о поступлениях и тратах, о состоянии здоровья Анастасии будет оперативно публиковаться в группе во ВКонтакте, - добавили близкие.

«КП-Петербург» удостоверилась через друзей Анастасии, что сбор реальный, его действительно ведут близкие девушки. Если у вас есть желание и возможность помочь ей с восстановлением, необходимые реквизиты указаны по ссылке в группе поддержки.

Бывший девушки находится в СИЗО и требует переквалифицировать статью на более мягкую - с покушения на причинение тяжкого вреда. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Добавим, что экс-бойфренд Анастасии тем временем сидит в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. В суде на избрании меры пресечения он был с «помятым» лицом, в том числе потому, что опрокинул сам на себя кислоту, когда напал на жертву. Друзья Анастасии ранее рассказывали редакции, что бывший кошмарил ее несколько месяцев подряд, в частности, оставлял гвоздики у двери и пытался выведать адрес ее проживания через подруг. После покушения он еще около суток был на свободе и оставлял язвительные комментарии в соцсетях девушки.

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