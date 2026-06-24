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Общество24 июня 2026 5:43

«Облачно и дожди»: Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 24 июня

Кратковременные дожди и +18 градусов ожидают Петербург 24 июня
Маргарита СУРИНА
В Северной столице будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди.

В Северной столице будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург по-прежнему находится под влиянием атмосферного фронта, пришедшего с северо-запада. Облачная погода и дожди сдерживают дневной прогрев, а потому 24 июня будет прохладно. В Северной столице будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди. Температура воздуха составит +16…+18 °C, а в Ленинградской области - +15…+20 °C. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с. Об этом сообщил синоптик Михаила Леуса.

- Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 757 мм рт. ст., что ниже нормы. Это может влиять на самочувствие некоторых людей, - отметил Леус.

В четверг осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +10…+12 °C, а днем поднимется до +19…+21 °C.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что сезон сбора лесной земляники стартовал в Ленобласти. Сезон сбора лесной земляники длится два месяца.

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