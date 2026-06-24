Много подосиновиков нашли во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: https://max.ru/kazdoytvaripopare

В Ленобласти стартовал сезон летних грибов - первые находки уже радуют любителей «тихой охоты». Об этом сообщил биолог Павел Глазков, который обнаружил около десятка качественных подосиновиков, проверяя видеоловушки во Всеволожском районе.

- В лесах сейчас достаточно сухо, поэтому грибникам стоит искать грибы в увлажненных местах, таких как болота и осушительные канавы. Это поможет найти более обильные грибные места, - рассказал биолог.

В лесах сейчас достаточно сухо, поэтому грибникам стоит искать грибы в увлажненных местах. Фото: https://max.ru/kazdoytvaripopare

К слову, помимо подосиновиков, Павел Глазков обнаружил поляны с маленькими лисичками, высота которых составляет около двух сантиметров.

Любители грибов могут воспользоваться советами биолога и отправиться на поиски вкусных находок в леса Ленинградской области. Однако не забывайте о правилах безопасности в лесу и бережном отношении к природе.

Напомним, также в регионе начался сезон сбора лесной земляники.

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