Дизайнеры изготовили для Ольги Бузовой костыли с 24 тысячами кристаллов

Ольге Бузовой сделали операцию после падения в душе. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции на колене. Недавно певицу выписали из больницы, но самостоятельно передвигаться она пока не может. Сейчас артистка заново учится ходить, в том числе на костылях. Специально для звезды изготовили необычные костыли, украшенные тысячами кристаллов. Над проектом работала дизайнер Анна Кипова.

По словам мастера, на инкрустацию двух костылей ушло около 50 часов ручной работы. Изначально заказ планировали выполнить всего за три дня, однако очень быстро стало понятно, что уложиться в такие сроки невозможно.

Дизайнер Анна Кипова потратила 50 часов на работу. Фото: соцсети Анны Киповой

- Самое удивительное, что кристаллов ушло в два с половиной раза больше, чем я ожидала. Каждый из 24 тысяч кристаллов был закреплен вручную, точечно, индивидуально, - рассказала дизайнер в своих соцсетях.

Для самой Анны этот проект стал особенным еще и по личной причине: во время работы она находилась на восьмом месяце беременности.

- Мне было довольно сложно заниматься инкрустацией сидя, поэтому большую часть работы я выполняла полулежа, - призналась она.

В процессе создания необычных костылей подписчики предлагали лично вручить их артистке и снять эффектный контент. Однако дизайнер решила поступить иначе и просто передала изделие в больницу вместе с цветами для Бузовой. Стоимость работы Анна не раскрывает, подписчики предположили, что такая работа могла обойтись в 400 тысяч рублей.

Новые костыли со стразами вручили Ольге Бузовой в больнице. Фото: соцсети Анны Киповой

Но по мнению дизайнера, даже костыли могут выглядеть как произведение искусства.

- Мне кажется, что такой яркий человек, как Ольга Бузова, должен выздоравливать красиво, - подчеркнула она.

Напомним, травму колена Бузова получила 12 июня, поскользнувшись в душе у себя дома. Артистке провели операцию, после чего врачи рекомендовали не нагружать поврежденную ногу. Позже певицу выписали из медицинского учреждения.

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