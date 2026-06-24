«Нет такой ситуации, в которой невозможно было бы помочь человеку»

«Дом милосердия города Выборга» - уникальный проект по поддержке неизлечимых больных. Фото: Олеся Квинт.

Помочь человеку можно даже тогда, когда, казалось бы, для этого нет никакой возможности - так говорит Юлия Окунева, руководитель благотворительной организации «Дом милосердия города Выборга». Уникальный по местным меркам проект появился совсем недавно, но для многих уже успел стать местом, где можно обрести поддержку даже на самом страшном и печальном этапе - в конце жизни. О том, как появился «Дом милосердия», какой путь он прошел, и как под его эгидой объединились по-настоящему самоотверженные и неравнодушные люди, рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«Иногда родные боятся даже прикасаться к человеку на паллиативном уходе»

Как вспоминает Юлия Окунева, «Дом милосердия города Выборга» появился в начале 2025 года по инициативе местного мецената. Изначальной и главной его целью стала поддержка неизлечимо больных людей.

- Сама по себе паллиативная помощь - то есть, уже не лечение, а облегчение последних дней жизни - может оказываться как в стационаре, так и на дому, - объясняет героиня. - Но как показывает практика около 70 процентов больных предпочитают проводить это время дома чтобы в итоге уйти в своих стенах, в своих кроватях, в окружении родных и близких. И, конечно, к таким людям требуется особое отношение, за ними нужен особый уход.

До появления «Дома милосердия», по словам Юлии Окуневой, служба паллиативной помощи в Выборге была почти не развита. За ней числился один-единственный врач, который разрывался между городским хосписом и выездной работой. Между тем, рассказывает собеседница издания, паллиативная помощь - процесс многоэтапный и сложный и требует работы не только с самими больными, но и, например, с их родственниками.

- Иногда родные попросту боятся даже прикасаться к больному человеку чтобы не сделать ему хуже, - объясняет Юлия. - Их нужно всему научить, показать, как правильно снимать болевой синдром, как бороться с тягостной симптоматикой - тошнотой, рвотой, отечностью и так далее. Наконец, нужно их психологически подготовить к тому, что их близкий человек совсем скоро уйдет, а им нужно будет как-то жить дальше и с этим примиряться. И все это - параллельно с заботой врача о самом больном.

«Дом милосердия города Выборга» - уникальный проект по поддержке неизлечимых больных. Фото: Олеся Квинт.

Так и зародилась идея создать «Дом милосердия». И это, признается героиня, один из тех случаев, когда новое дело оказывается настолько большим и важным, что нужные люди начинают объединяться вокруг него словно бы сами собой. Вскоре к проекту присоединились благотворительный фонд «Вера» и Екатерина Овсянникова, основатель и директор «Хосписа на дому» - благотворительной выездной службы паллиативной помощи, открывшейся в Петербурге еще в 2021 году и с тех пор успевшей оказать медицинскую, социальную и психологическую помощь более чем 1 200 семьям. Ее опыт, рассказывает Юлия Окунева, стал неоценимым подспорьем и, по сути, помог «Дому милосердия» встать на ноги.

Сама Юлия, к слову, до того, как прийти в проект, работала на скорой помощи. Об этом она мечтала с самых юных лет и шла к своей мечте долго и трудно. Но, получив приглашение присоединиться к «Дому милосердия», не смогла отказаться.

- Так совпало, что незадолго до этого ушел из жизни Вадим Покровский - спасатель, руководитель местного студенческого корпуса спасателей, замечательный человек с огромным сердцем, очень много сделавший для Выборга, - вспоминает она. - У него диагностировали онкологию, и я нередко бывала у них с женой в последние недели его жизни и видела, как им тяжело, и что они, по сути, брошены наедине с трагедией. Конечно, им все старались помогать - и медицинская служба прежде всего - но просто в силу ограниченности ресурсов не было возможности обеспечить тот уровень поддержки и заботы, в котором они нуждались. Я посмотрела на все это и решила перейти на работу в «Дом милосердия».

Развитие выездной службы и собственный стационар в уникальном формате

Сегодня у «Дома милосердия» есть своя выездная служба, в которой трудятся соцработники, фельдшер и медсестра. Соцработники отвечают за психологическую помощь родственникам: обучают их правилам ухода за неизлечимыми больными, помогают их мыть и переворачивать. Фельдшер ведет лечение и назначает препараты, медсестра занимается перевязками. Параллельно работает круглосуточная горячая линия, которая взаимодействует с социальными и медицинскими службами, консультирует по вопросам инвалидности, пенсий и прочих положенных по закону льгот.

- Большим подспорьем стала помощь администрации Ленинградской области, - отмечает Юлия. – В частности, нам удалось выиграть грант губернатора, средства от которого пошли на обеспечение выездной службы всем необходимым: закупку технических средств реабилитации, перевязочного материала, медицинских изделий для бесплатной аренды и прочего.

«Дом милосердия города Выборга» - уникальный проект по поддержке неизлечимых больных. Фото: Олеся Квинт.

А в ближайших планах у команды проекта - открыть собственный стационар. Для этого, рассказывает Юлия, администрация Ленобласти передала «Дому милосердия» паллиативное отделение Выборгской межрайонной больницы.

- К сожалению, иногда случается так, что кому-то сложно ухаживать за неизлечимо больными родственниками, кто-то не справляется, а у кого-то сами родственники, наоборот, хотят перебраться из квартиры в медицинское отделение чтобы, как они говорят «никого не утруждать», - поясняет героиня. - Поэтому, безусловно, нужен стационар, чтобы всегда иметь возможность таких людей туда перевезти.

Сам хоспис по словам Юлии Окуневой, будет работать в новом, уникальном для Выборга формате: ближе к домашнему, с возможностью круглосуточного посещения подопечных. Чтобы, даже находясь в неродных стенах, они всегда были окружены поддержкой и заботой.

- Я думаю, нашу миссию в целом можно описать очень простыми словами: нет таких ситуаций в жизни, когда человеку нельзя было бы помочь, - подчеркивает собеседница издания. – И даже когда сама жизнь подходит к концу, нельзя опускать руки. Именно это мы и пытаемся донести до наших подопечных, их родных и вообще всех, кто нуждается в поддержке. Что они не одни, и им всегда есть и будет, к кому обратиться.