В Смольном пообещали, что шевроны вермахта на станции метро "Парк Победы" не будут нарушением закона. Фото: проект будущей станции от "Архитектурной мастерской Сахновского"

В Петербурге продолжают активно обсуждать реконструкцию станции метро «Парк Победы». Точнее, маленькую, но существенную деталь будущего дизайна вестибюля подземки. Губернатор Александр Беглов ранее анонсировал, что на плитах на полу станции появятся изображения шевронов вермахта. По словам градоначальника, это сделают таким образом, чтобы пассажиры на них наступали. После этого общественники задались вопросом, а не будет ли это нарушением закона о публичной демонстрации нацистской символики. В городском Комитете по градостроительству и архитектуре заявили «КП-Петербург», что никаких нарушений допущено не будет.

- Проектные решения в части использования художественных или иных исторических материалов при реконструкции станции метро «Парк Победы» реализуются в соответствии с действующим законодательством, - уточнили редакции в КГА.

Точные изображения шевронов пока не публиковали. Зато известны другие детали того, как будет выглядеть станция после реконструкции. В частности, вестибюль украсит большое панно, посвященное Великой Отечественной войне и блокаде, с мозаикой и витражом. Также в надземном павильоне появятся медальоны с барельефами советских военачальников. Фасад здания будет украшать изображение Георгия Победоносца, победившего змея. Еще из интересного – в состав пола вестибюля добавят переплавленную броню фашистской техники, найденную в черте Ленинграда. В общем, по задумке это будет практически музей.

Закончить проектирование станции обещали в начале 2027 года, так что, вероятно, сроки открытия могут сдвинуть еще на год из-за масштаба будущих работ.

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