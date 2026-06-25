Маршруты автобусов и троллейбусов в Петербурге изменятся из-за «Алых парусов»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
С 25 по 28 июня в Петербурге будут изменены маршруты общественного транспорта в связи с подготовкой и проведением праздника для выпускников «Алые паруса». Это коснется автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
- Среди автобусов, чьи маршруты будут изменены, можно выделить номера: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 21, 22, 24, 27, 28, 46, 49, 70, 71, 76, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 262, 275, - уточнили в пресс-службе комитета.
Троллейбусные маршруты, которые будут скорректированы, включают номера: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28, 31. Также изменения затронут трамвайные маршруты № 3, 6, 40.
Получить подробную информацию об изменениях в маршрутах можно на официальном сайте.
- Пожалуйста, примите во внимание эти изменения при планировании ваших поездок по городу, - добавили в пресс-службе комитета.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что появился список перекрытий улиц в день «Алых парусов».
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