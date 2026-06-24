Ограничение движения коснется Петербург в день праздника выпускников. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 27 июня, Петербург проведет праздник выпускников. Для автомобилистов это означает одно: в центре города будет практически не проехать. Комитет по транспорту опубликовал список ограничений – и он внушительный. Зато для зрителей и выпускников приготовили транспортные бонусы – метро в ночь на 28 июня будет работать круглосуточно.

Главные точки, которые лучше объезжать стороной в день «Алых парусов», – это Дворцовая набережная, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Все они будут закрыты для движения в разное время. Например, Дворцовый мост перекроют в ночь с 25 на 26 июня, затем с 26 на 27 июня, а также с 27 на 28 июня – вплоть до 10 утра. Троицкий мост будет недоступен для проезда в те же даты, плюс днем 27 июня. Литейный мост закроют в ночь на 28 июня.

На Дворцовой набережной проезд запретят с двух часов дня 27 июня и до двух часов дня 28 июня. Также не получится проехать по Миллионной улице, Суворовской площади, набережной Мойки и прилегающим переулкам – их перекроют с вечера пятницы до утра субботы.

Всего ограничения затронут более 90 участков дорог в центре города. С полным списком можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться сервисом Яндекс Карты. Также не стоит оставлять машины в зоне действия временных знаков – с 27 июня там будет работать эвакуация.

Общественный транспорт будет работать всю ночь. В ночь с 27 на 28 июня петербургский метрополитен открыт круглосуточно. Поезда станут ходить с интервалом до 10 минут. Однако пять вестибюлей закроют: «Фрунзенская», «Парк Победы», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и второй вестибюль станции «Зенит».

Схема "ночных" маршрутов в день "Алых парусов". Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Для тех, кому удобнее добираться на автобусах и троллейбусах, город запустит 10 ночных маршрутов наземного транспорта с интервалом 30 минут. Среди них троллейбусы №23 и 46, а также автобусы №4, 102, 120, 190, 193, 221, 239 и 263. В Комитете по транспорту просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные дополнительные ограничения в зависимости от дорожной обстановки. Сам праздник пройдет в ночь на 28 июня, вход на Дворцовую площадь – только по пригласительным билетам.

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