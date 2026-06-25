«Я за Роналду руку не подниму»: Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста мира

Губерниев заявил, что Марадона круче Роналду и Месси. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Диего Марадону лучшим игроком за всю историю развития футбола. Такую оценку телеведущий дал на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026) на сессии, посвященной спортивной медицине и ее правовым аспектам.

- Кто за Роналду? – обратился Губерниев к собравшимся. - А я вот руку поднимать не буду. Легенды, лучшие футболисты мира – кто? Безусловно, Месси. Роналду в последней игре тоже доказывает, что он, в общем-то, командный игрок. Но в футбол лучше играл Марадона. Мне так кажется, это мое авторское мнение. И «рука бога» у него была, и много чего интересного. Но был один важный нюанс, во многом из-за которого мы его потеряли. Это его отношение к собственному здоровью, его, так скажем, всевозможные нарушения. Такие спортсмены не принадлежат отдельно взятой Аргентине или, может быть, отдельно взятому футболу, как явлению социальному. Такие спортсмены принадлежат всему человечеству.

Вернувшись к теме спортивной медицины, Губерниев отметил заслуги врачей, работавших с паралимпийской сборной России, которая отлично выступила на играх в Италии минувшей зимой.

- Невозможно говорить о развитии спорта без роли спортивного врача. Вспоминая успехи нашей паралимпийской команды на играх в Италии невозможно представить этих людей, наших любимцев, кумиров с безграничными возможностями без помощи федерального медико-биологического агентства. Я знаю ту работу, которую вместе с тренерами провели врачи для того, чтобы подготовить команду. Она выступила блестяще и подарила такую радость стране, возвращая при этом флаг и гимн. Спортивный врач - это больше, чем доктор.

Губерниев отметил, что благодаря спортивной медицине у атлетов продлевается спортивная жизнь.

- Роналду, Овечкин, Малкин, им по 40, но как они играют! А мы помним время, когда из сборной СССР в 28 лет выгоняли по старости, - заметил Губерниев.

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