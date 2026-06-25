Следком предложил дополнить уголовный кодекс пунктом об искусственном интеллекте

УК РФ могут дополнить пунктом об ИИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России предлагает внести в уголовный кодекс упоминание об искусственном интеллекте. Такое заявление, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026), сделал советник главы СК Александра Бастрыкина Александр Федоров.

- Целесообразно проработать вопрос о дополнении Уголовного кодекса РФ отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта, - отметил он.

Еще одно новшество, которое необходимо внести в УК, по мнению следователей – это возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, которые участвуют в коррупционных схемах или финансировании терроризма. Третье важное предложение – дать возможность следователям взыскивать имущество фигурантов уголовных дел после направления в суд или после смерти обвиняемых. Эта норма поможет направлять на компенсацию вреда имущество коррупционеров и мошенников, о котором не было известно на стадии следствия.

Александр Федоров выступил на сессии, посвященной 15-летию Следственного комитета России. Советник Бастрыкина озвучил результаты работы службы за эти года. Так за 15 лет в суды направлено почти полтора миллиона уголовных дел, в отношении более 1,6 млн обвиняемых. Расследовано свыше 2,3 млн преступлений, включая: 135 тыс. убийств, порядка 79 тыс. фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 186 тыс., изнасилований.

- За каждым уголовным делом стоит нарушенное право, человеческая трагедия, ущерб государству, подорванное доверие к публичным институтам или угроза общественной безопасности. Поэтому задача Следственного комитета, заключается не только в привлечении виновных к ответственности, но и в восстановлении справедливости, - отметил Федоров.

Ранее об опасности искусственного интеллекта высказался Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин. А вот актер Никита Кологривый на полях ПМЮФ-2026 заявил, что готов побороться с ИИ за роли.

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