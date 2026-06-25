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Общество25 июня 2026 12:48

Следком предложил дополнить уголовный кодекс пунктом об искусственном интеллекте

СК предлагает сделать использование ИИ при совершении преступлений отягчающим обстоятельством
Александр ДЫБИН
УК РФ могут дополнить пунктом об ИИ.

УК РФ могут дополнить пунктом об ИИ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России предлагает внести в уголовный кодекс упоминание об искусственном интеллекте. Такое заявление, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026), сделал советник главы СК Александра Бастрыкина Александр Федоров.

- Целесообразно проработать вопрос о дополнении Уголовного кодекса РФ отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта, - отметил он.

Еще одно новшество, которое необходимо внести в УК, по мнению следователей – это возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, которые участвуют в коррупционных схемах или финансировании терроризма. Третье важное предложение – дать возможность следователям взыскивать имущество фигурантов уголовных дел после направления в суд или после смерти обвиняемых. Эта норма поможет направлять на компенсацию вреда имущество коррупционеров и мошенников, о котором не было известно на стадии следствия.

Александр Федоров выступил на сессии, посвященной 15-летию Следственного комитета России. Советник Бастрыкина озвучил результаты работы службы за эти года. Так за 15 лет в суды направлено почти полтора миллиона уголовных дел, в отношении более 1,6 млн обвиняемых. Расследовано свыше 2,3 млн преступлений, включая: 135 тыс. убийств, порядка 79 тыс. фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 186 тыс., изнасилований.

- За каждым уголовным делом стоит нарушенное право, человеческая трагедия, ущерб государству, подорванное доверие к публичным институтам или угроза общественной безопасности. Поэтому задача Следственного комитета, заключается не только в привлечении виновных к ответственности, но и в восстановлении справедливости, - отметил Федоров.

Ранее об опасности искусственного интеллекта высказался Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин. А вот актер Никита Кологривый на полях ПМЮФ-2026 заявил, что готов побороться с ИИ за роли.

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