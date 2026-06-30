Нефтяные компании ввели лимиты отпуска на одну машину. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. Поводом стало совещание у президента в Кремле, на котором Владимир Путин обозначил проблемы на рынке горючего: очереди на заправках, перебои с нужными марками бензина, нехватка топлива для сельхозработ.

Дрозденко пояснил, что в Ленобласти основные объемы топлива продают вертикально интегрированные нефтяные компании:

- Сейчас поставки идут с перебоями, но дефицит не критичный. Основная сложность - в логистике. Нефтяники принимают оперативные меры и обещают восстановить ритмичные поставки.

Власти региона ведут постоянный мониторинг доступности топлива и усилили координацию с поставщиками. Цены на бензин держат под контролем. У федеральных сетей они стабильные. Если появятся факты необоснованного завышения, сигналы направят в ФАС. Для жалоб работает горячая линия: 8 (499) 755-23-23 (доб. 2).

- Запасы топлива в регионе есть, но не бесконечные. Нефтяные компании ввели лимиты отпуска на одну машину- это временная мера. По прогнозам, к середине июля производство на российских НПЗ выйдет на плановые объемы, и напряженность должна снизиться, - подчеркнул глава региона.

Дрозденко призвал не паниковать, но и не строить излишнего оптимизма. Работа по стабилизации ситуации идет в ежедневном режиме, без выходных.

Ранее «КП-Петербург» писала, что, по словам Александра Беглова, ситуация с топливом в Петербурге остается стабильной.

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